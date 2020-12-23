Bebekler Neden Ağlar? Bebek Ağlıyorsa Ne Yapılmalıdır?

Yeni anne baba olmuş kişiler bunu anlamakta zorlanabilirler. Bu gayet doğaldır. Zaman geçtikçe daha kolay olacaktır. Hatta bebeklerinin ağlamalarından bile sorunu çözebilecek hale gelirler.



Bebekler Neden Ağlar?



Bebekler neden ağlar sorusunun cevabı tek değildir. Bunun sadece bir nedeni yoktur. Birçok nedeni vardır. Bunların nedenlerinden bazıları: Açlık, Uyku problemi, Pişik, Kirlenmiş bebek bezi, Gaz sancısı, Kucağa gelme isteği, Diş çıkarma problemi bunlardan bazılarıdır.



Bebek Ağlıyorsa Ne Yapılmalıdır?



Bunun cevabı ancak bebeğin gerçek anlamı nedeniyle açıklanabilir. Ama ilk yapılması gereken bebeğin ağlama nedenini bulmaktır. Ardından gerekirse denenerek bebeğin anlatmak istediği sıkıntısı çözülmelidir. Bu şekilde bebek rahatlar ve ağlaması sona erer.



Bebek Uyku Problemi Yüzünden Ağlıyorsa Ne Yapılmalıdır?



Bebekler çok sık uyku problemi yaşarlar. Özellikle yeni doğdukları ilk bir kaç ay. Kendi uyku düzensizliklerinden ailelerde nasibini alır. İlk geçen bir kaç ay uyku problemi yüzünden çok zorlu zamanlar yaşanmasına neden olacaktır. Bebekler uykusu geldiğinde ne yapmaları gerektiğini zor anlarlar. Bu da onlarda uyku huzursuzluğu yaratacaktır. Konuşamadıkları için bu olaya ağlayarak tepki gösterirler. Yapılabilecek en iyi şey bebeklerin uykuya dalmasına yardımcı olmaktır.



Bebek Kirlenmiş Bebek Bezi Yüzünden Ağlıyorsa Ne Yapılmalıdır?



Bebek, uykusu sorunu olmamasına ve tok olmasına rağmen ağlamaya devam ediyorsa altı kirlenmiş olabilir. Bebeklerin altı uzun süre kirli kalmamalıdır. Bu hem onları çok rahatsız eder. Hem de pişik sorunu yaşamalarına yol açar. Bu onlar için acı verici bir süreç olur. Bu da düzenli ağlamayı yanında getirir.



Bebek Gaz Sancısı Yüzünden Ağlıyorsa Ne Yapılmalıdır?



Bebeklerin en büyük sorunlarından biridir. Eğer bebekler ayaklarını kendilerine doğru çekiyorlarsa bu ağlamanın nedeni gaz sancısıdır. Bunların şiddeti sürekli değişkenlik gösterir. Çok güçlü ağrılar da olabilir, çok hafifte. Genelde ikisinin de sonu ağlamakla biter. Bebekler çok fazla gaz yapan yiyecek bu yüzden tüketmemelidir.



Bebek Diş Çıkarma Problemi Yüzünden Ağlıyorsa Ne Yapılmalıdır?



Bir insan kaç yaşına gelirse gelsin diş sancısı yaşadığında çok büyük acılar içerisinde olur. Belki de bebeklerin en çok ağladıkları zaman diş çıkarma zamanlarıdır. Bu dönem yardımcı olmak için bir sürü ilaç ve oyuncak vardır. Diş etinde kızarıklık, şişlik ve beyazlık diş eti çıkarma problemine işaret eder.