Bebeklerde Bronşit Belirtileri Nelerdir? Bronşit Neden Olur, Nasıl Geçer?

Bronşit akciğerlerdeki nefes kanallarındaki bronşiyallere virüslerin bulaşması sonucu oluşur. Bu virüslerin sonucunda bronşçuklarda şişme ve iltihap meydana gelir. Bronşit hastalığı genellikle kış aylarında görülen bir hastalıktır. Bronşit soğuk algınlığı semptomlarına benzer semptomlar ile başlar, ancak öksürme hırıltı ve nefes almada zorlanma ile devam eder.



Bebeklerde Bronşit Belirtileri Nelerdir?

Burun akıntısı ya da burun tıkanıklığı yaşanır.

Bebekte öksürük meydana gelir.

Bebeğin hafif ateşi yükselir.

Nefes almada güçlük yaşanır.

Nefes alırken hırıltı sesi meydana gelir.

Bebek fazla yemek yemez.

Halsiz olduğu için sürekli uyur.

Bronşit Neden Olur?



Bronşitin en büyük sebebi nezle ya da grip gibi rahatsızlıklara neden olan virüslerdir. Sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği ve bronşların tahriş olması bronşite neden olmaktadır. Ayrıca çevrede oluşan toz ya da zehirli gazlara uzun süre maruz kalınması kronik bronşite neden olmaktadır.



Bronşit Nasıl Geçer?



Çoğu bronşit hastalığı bebeklerde hafiftir ve bir tıbbi tedaviye ihtiyaç yoktur. Antibiyotikler yardımcı olamaz. Çünkü virüs nedeni ile oluşan hastalıklarda antibiyotik tedavi edici özellikte olmaz. Uzman doktor yardımı ile bebeğin hava yollarını açılmasına yardımcı olunur ve ilaç verilir. Nefes almada zorluk çeken, susuz ya da yorgun görünen bebekler doktor tarafından muayene edilir ve gerektiği taktirde hastaneye yatırılır, durumu takip edilir. Nefes almada zorluk çeken bebeklere oksijen verilir. Çok ağır bronşit hastalığı geçiren bebeklere solunum desteği sağlanır.



Bronşit Korunma Yolları Nelerdir?

Grip ya da nezle olan yetişkin kişiler bebekten uzak durmalıdır.

Bebeğin bulunduğu ortam sık sık havalandırılmalıdır.

Hijyen kurallarına uygun olarak ev temizlenmelidir.

Eğer emziren anne grip ya da nezle ise maske takmalıdır.

Bebekler uzun süre çok kalabalık ortamda kalmamalıdır.

Anne sütü oldukça önemlidir. Özellikle ilk 6 ay bebek anne sütü ile beslenmelidir.

Bebek sigara dumanına maruz kalmamalıdır.

Bebeklerin bulunduğu ortamda parfüm, deodorant gibi kimyasal içerikli maddeler kullanılmamalıdır.

Aileler hastalığa karşı bilinçlenmelidir.

Çocuklar eğer kırgınlık ya da halsizlik gibi sorunlar yaşıyor ise kreş ve diğer ortak kullanılan alanlarda bulunmamalıdır. Bulaşıcı bir rahatsızlık olduğu için çocuk dinlendirilmelidir ve ilgili doktora başvurulmalıdır.