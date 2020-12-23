Bebeklerde Yeşil Kaka Neden Olur? Koyu Yeşil Ve Sulu İshalin Başlıca Sebepleri

Günümüzde de bazı anneler bebeklerinin genel olarak kaka renkleri konusunda çok fazla bir endişe yaşayabilir. Ancak bazı durumlar da endişelenmek amacı ile çok haklı bir neden şeklinde görülür. Özellikler bebeklerde yeşil kaka durumu bebeğe dikkat edilmesinin bir işareti de olabilir.



Bebeklerde Yeşil Kaka Neden Olur?



Genel olarak bebeklerde yeşil kakanın pek çok anlamı olur. Bunlardan biri de hazır mama ile birlikte beslenen bebeklerde yeşil kaka görülmesidir. Bazen ise emzirme döneminde olan bebeklerin emzirme sırasında anne sütünün yağlı kısmını tam olarak alamamasından da kaynaklanabilir. Buna ek olarak yeşil renkli olan kakalar bebeklerde görüldüğü zaman mutlaka doktora başvurulması gerekmekte olup neden yeşil renk kaka görüldüğünün sebebini öğrenip anne ve babalar içini rahatlatabilir.



Bebeklerde Koyu Yeşil Kaka Neden Olur?



Bebeklerde yaşanan koyu yeşil kaka ise genelde yeşil renkli olan katı gıdalar yiyen bebeklerde ya da demir takviyesi alan bazı bebeklerde görülür. Bu bebeklerde koyu yeşil renkli olan kaka normal olur. Koyu yeşil kakalar, ıspanak ve ya bezelye gibi çeşitli yeşil renkli katı yiyeceklere de başlayan bebeklerde en yaygın olur. Bazı bebeklerde de diş çıkarma sırasında yaşanan kaka rengi yeşile dönebilir. Bir de enfeksiyon durumunda bebeğin kakasının yeşile dönmesi durumu vardır. Bu nedenle bebeği doktora götürmek de gerekebilir.



Bebeklerde Sulu İshalin Başlıca Sebepleri



Bebeklerde sulu ishal sık rastlanan hastalıklardan birisidir. Özellikle bebeklerde ishal olması için genelde günlük dışkılama miktarına bakılmaz kıvama bakılır. Bebeklerde ishale bakteriler ve enfeksiyonlar sebep olmaktadır. Temiz içme suyu olmaması ve ya mama hazırlarken genel hijyen kurallarına dikkat edilmemesi ishalin oluşma sebepleridir. Virüsler içinde rota virüs, başlıca nedenlerinden birisidir.



Mide ve ya bağırsak sisteminde görülen ve de viral enfeksiyona sebep olan rota virüs yaygın görünmektedir. Bu virüsten bebekleri koruma yöntemi de aşıdır. Bebeklerin genelde 6. haftası ve ya 4. ayı arasında da ilk doz uygulanmaktadır. Takip eden sonraki 4-8 hafta arasında ikinci doz da uygulanmaktadır. Ayrıca ağız yolu ile uygulanmakta olan aşı rota virüs ve de ishale karşı alınacak olan etkin tedbirlerden biri olmaktadır.



Bebeklerde Hardal Sarısı Kaka



Genel olarak emzirilen bebeklerde görülür. Bu bebeklerde hardal sarısı renkte kaka normaldir. Ayrıca mekonyum geçtikten sonra da yeni doğanın dışkısı genelde hardal sarısı renk olabilir. Günümüzde hardal rengine sahip olan dışkı rengi, genel olarak emzirilmekte olan bebeklerde çok yaygın olarak görüldüğü bilinmektedir.