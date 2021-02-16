Boz Ala Tekerlemesi: Şu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye…

En uzun ve en eğlenceli tekerleme:

Bu tarlaya bir şinik, kekere mekere ekmişler.

Bu tarlaya da bir şinik kekere mekere ekmişler.

Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye boz ala boz başlı pis porsuk dadanmış.

Bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye de boz ala boz başlı pis porsuk dadanmış.

O tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuk diğer tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuka demiş ki:

“Sen ne zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuksun?”

O da ona cevaben:

“Sen ne zaman o tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuksan, ben de o zamandan beri bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlı pis porsuğum” demiş.