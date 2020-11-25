25.11.2020 - 14:23 |
Sar Makarayı Tekerlemesi: Sar sar sar makarayı, çöz çöz çöz makarayı…
Tekerleme dünyasında seçenekler sınırsız. Her gün yeni binlerce tekerleme yazıldığını düşünürsek tekerleme ezberlemeye ömrümüz yetmeyebilir.
Biz yine de öğrenebildiklerimizle keyifli zaman geçirelim. Şimdi sırada aynı zamanda şarkı olan çok eğlenceli bir tekerleme var.
Sar sar sar makarayı
Çöz çöz çöz makarayı
Sar sar sar makarayı
Çöz çöz çöz makarayı
Şöyle de böyle şak şak şak
Şöyle de böyle şak şak şak
Komşu komşu tak tak tak
Komşu komşu tak tak tak
Aslan geliyor kaplan geliyor
Tıp
Kolları bağlar şıp
Sar sar sar makarayı
Çöz çöz çöz makarayı
Sar sar sar makarayı
Çöz çöz çöz makarayı
Şöyle de böyle şak şak şak
Şöyle de böyle şak şak şak
Komşu komşu tak tak tak
Komşu komşu tak tak tak
Aslan geliyor kaplan geliyor
Tıp
Kolları bağlar şıp