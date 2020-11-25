Sar Makarayı Tekerlemesi: Sar sar sar makarayı, çöz çöz çöz makarayı…

Biz yine de öğrenebildiklerimizle keyifli zaman geçirelim. Şimdi sırada aynı zamanda şarkı olan çok eğlenceli bir tekerleme var.

Sar sar sar makarayı

Çöz çöz çöz makarayı

Sar sar sar makarayı

Çöz çöz çöz makarayı

Şöyle de böyle şak şak şak

Şöyle de böyle şak şak şak

Komşu komşu tak tak tak

Komşu komşu tak tak tak

Aslan geliyor kaplan geliyor

Tıp

Kolları bağlar şıp

Sar sar sar makarayı

Çöz çöz çöz makarayı

Sar sar sar makarayı

Çöz çöz çöz makarayı

Şöyle de böyle şak şak şak

Şöyle de böyle şak şak şak

Komşu komşu tak tak tak

Komşu komşu tak tak tak

Aslan geliyor kaplan geliyor

Tıp

Kolları bağlar şıp