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    HaberlerEğlence Haberleri Sar Makarayı Tekerlemesi: Sar sar sar makarayı, çöz çöz çöz makarayı…
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    25.11.2020 - 14:23 |

    Sar Makarayı Tekerlemesi: Sar sar sar makarayı, çöz çöz çöz makarayı…

    Tekerleme dünyasında seçenekler sınırsız. Her gün yeni binlerce tekerleme yazıldığını düşünürsek tekerleme ezberlemeye ömrümüz yetmeyebilir.

    Sar Makarayı Tekerlemesi: Sar sar sar makarayı, çöz çöz çöz makarayı…

    Biz yine de öğrenebildiklerimizle keyifli zaman geçirelim. Şimdi sırada aynı zamanda şarkı olan çok eğlenceli bir tekerleme var.

     

    Sar sar sar makarayı

    Çöz çöz çöz makarayı

    Sar sar sar makarayı

    Çöz çöz çöz makarayı

     

    Şöyle de böyle şak şak şak

    Şöyle de böyle şak şak şak

     

    Komşu komşu tak tak tak

    Komşu komşu tak tak tak

     

    Aslan geliyor kaplan geliyor

    Tıp

    Kolları bağlar şıp

     

    Sar sar sar makarayı

    Çöz çöz çöz makarayı

    Sar sar sar makarayı

    Çöz çöz çöz makarayı

     

    Şöyle de böyle şak şak şak

    Şöyle de böyle şak şak şak

     

    Komşu komşu tak tak tak

    Komşu komşu tak tak tak

     

    Aslan geliyor kaplan geliyor

    Tıp

    Kolları bağlar şıp

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