Kadının Fendi Erkeği Yendi Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Kadının fendi erkeği yendi atasözü, kadınların oldukça kolay bir şekilde akıllarını kullanarak erkekleri kandırabildiklerini ifade etmek için kullanılmakta olan bir atasözüdür. Siz de TDK' ya göre kadının fendi erkeği yendi atasözü ne anlama gelir? Öğrenmek isteyebilirsiniz.

Kadının Fendi Erkeği Yendi Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Kadının fendi erkeği yendi atasözü genel olarak kadınların erkeklere göre oldukça kurnaz olduklarını anlatmak için kullanılır. Kadınların çeşitli oyunlar ile erkeklere üstünlük sağlayabileceğini ifade eden atasözü oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Kadının fendi erkeği yendi atasözü, kadınların akıllarını kullanarak erkekleri kolay bir şekilde etki altına alabildiklerini anlatır.