27.11.2020 - 17:21 |
Kadının Fendi Erkeği Yendi Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Kadının Fendi Erkeği Yendi atasözü, film sahnelerinde oldukça fazla denk gelinen sözler arasında yer almaktadır. Siz de bu atasözü ile ilgili bilgi edinerek doğru bir şekilde kullanmak isteyebilirsiniz. Başkaları kullandığı zaman duyduysanız ve kadının fendi erkeği yendi atasözü ne anlama gelir? Öğrenmek istediyseniz yazımızı okuyarak bilgi edinebilirsiniz. Kadının fendi erkeği yendi atasözünün anlamı nedir? Kadının fendi erkeği yendi atasözünün konusu ve açıklaması nedir? İşte, tüm detaylar.
Kadının fendi erkeği yendi atasözü, kadınların oldukça kolay bir şekilde akıllarını kullanarak erkekleri kandırabildiklerini ifade etmek için kullanılmakta olan bir atasözüdür. Siz de TDK' ya göre kadının fendi erkeği yendi atasözü ne anlama gelir? Öğrenmek isteyebilirsiniz.
Kadının Fendi Erkeği Yendi Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Kadının fendi erkeği yendi atasözü genel olarak kadınların erkeklere göre oldukça kurnaz olduklarını anlatmak için kullanılır. Kadınların çeşitli oyunlar ile erkeklere üstünlük sağlayabileceğini ifade eden atasözü oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kısaca Atasözü Açıklaması
Kadının fendi erkeği yendi atasözü, kadınların akıllarını kullanarak erkekleri kolay bir şekilde etki altına alabildiklerini anlatır.