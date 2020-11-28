Perşembenin Gelişi Çarşambadan Bellidir Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Özellikle herhangi bir iş üzerinde gelecek hakkında bilgi veren bir atasözü olarak da perşembenin gelişi çarşambadan bellidir cümlesi kullanılır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve sevilen atasözlerinden biridir.



Perşembe’nin Gelişi Çarşamba’dan Bellidir Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Herhangi bir iş, bir durum ya da bir olayın gidişatından nasıl son bulacağı anlaşılır. Bu iş veya durumu incelemek suretiyle daha ileriki dönemde nasıl bir durum ortaya çıkaracağı az çok tespit edilir. Böyle durumlarda da perşembenin gelişi çarşambadan bellidir atasözü kullanılır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Yaygın olarak özlü sözler olarak da bilinen atasözleri, yüz yıllardan günümüze ulaşmış anonim cümlelerdir. Belli bir tecrübe ve deneyime dayalı olarak, ataların bıraktığı yargılar doğrultusunda düşünce ve bir fikir benimsemiş cümleler olarak da nitelemek mümkün. Aynı zamanda eğitici ve öğretici bir yanı da bulunuyor.