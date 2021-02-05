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AA
â€¢ 05 Åžubat 2021 - 20:36 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:

Ä°HA'lar görev baÅŸÄ±nda! Türk ordusu kritik bölgede...

Moskova'da imzalanan anlaÅŸma sonrasÄ± TÃ¼rk ve Rus birlikleri beraber Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ä°HA'larÄ±n 7 gÃ¼n 24 saat bÃ¶lgede kuÅŸ uÃ§urtmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten askeri yetkililer, kritik bÃ¶lgeden bilgi paylaÅŸtÄ±lar. AÄŸdam kentinde kurulan askeri merkezin nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± uzun zamandÄ±r merak konusuydu. SavaÅŸ sonrasÄ± TÃ¼rk askeri yeni kurulan merkezde tetikte bekliyor...

AA
â€¢ 05 Åžubat 2021 - 20:36 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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4 hektarlÄ±k alana kurulan ve ateÅŸkesi denetleyen TÃ¼rk askerlerinin, yeni kurulan merkezdeki koÅŸullarÄ± ve nelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ± belli olmaya baÅŸladÄ±.

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DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ savaÅŸÄ± 44 gÃ¼nde Azerbaycan'Ä±n tarihi zaferiyle bitti, 9 KasÄ±m'daki ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan iki ay sonra, 11 Ocak'ta Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'da yeni imzalar atÄ±ldÄ±.

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Putin'in davetiyle savaÅŸÄ±n ardÄ±ndan ilk kez bir araya gelen Aliyev ve PaÅŸinyan, bÃ¶lgenin geleceÄŸini belirleyecek yeni bir bildiriyi imzaladÄ±.

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BÃ¶ylece, Sovyetler BirliÄŸi'nin daÄŸÄ±lmasÄ±yla kapanan demiryollarÄ±nÄ±n neredeyse 30 yÄ±l sonra yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor.

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9 KasÄ±m tarihinde imzalanan tarihi anlaÅŸmayla, Azerbaycan yaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±ldÄ±r Ermenistan iÅŸgali altÄ±ndaki topraklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu resmen geri aldÄ±. AÄŸdam, Kelbecer ve LaÃ§Ä±n Ã§evresindeki iÅŸgalci Ermeniler 1 AralÄ±k 2020 tarihine kadar Ã§ekildi, Azerbaycan askerleri bÃ¶lgeye yerleÅŸti.

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AnlaÅŸmayla DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'daki Ã§atÄ±ÅŸma hatlarÄ±na 1960 Rus barÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ askeri yerleÅŸtirildi, Ermenistan ve Hankendi arasÄ±ndaki LaÃ§Ä±n Koridoru'nun gÃ¼venliÄŸi de Ruslar tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±yor.

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TÃ¼rkiye ise anlaÅŸmanÄ±n gereÄŸi olarak Rusya'yla birlikte DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ sÄ±nÄ±rÄ±nda kurulan ateÅŸkes gÃ¶zlem merkezinde askerleriyle yer alÄ±yor.

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AÄŸdam kentinin Merzili kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda yerleÅŸen, aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± 30 Ocak'ta yapÄ±lan ortak merkezin kapÄ±larÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±ldÄ±.

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Merkezde gÃ¶revli askerler bÃ¶lgeden insansÄ±z hava araÃ§larÄ±yla (Ä°HA) alÄ±nan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri birlikte izliyor, ateÅŸkese uyulup uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zlemliyor.Â 

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4 hektar alana kurulu, 65 prefabrik yaÅŸam ve hizmet alanÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± merkezde Ä°HA personeli de dahil 60 TÃ¼rk, 60 da Rus askeri gÃ¶rev yapÄ±yor.Â 

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Buradaki TÃ¼rk ve Rus askerler Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± ve anlayÄ±ÅŸ iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.Â 

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Merkezde yaÅŸam ve dinlenme alanlarÄ± birbirinden ayrÄ± fakat gÃ¶zlem karargahÄ± ile yemekhane ortak.

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Her Ã¼lkeye ait karargah alanÄ±nÄ±n bulunduÄŸu merkezde mescit ve kilise de yer alÄ±yor. Merkezin gÃ¼venliÄŸini Azerbaycan askerleri saÄŸlÄ±yor.Â 

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Spor salonu, futbol, voleybol ve basketbol sahalarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± merkezde, hem karma hem de karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mÃ¼sabakalarÄ±n yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.

15ATEÅžKES Ä°HLALLERÄ°NÄ° ENGELLEMEYE YÃ–NELÄ°K TEDBÄ°RLER ALINIYOR

"ATEÅžKES Ä°HLALLERÄ°NÄ° ENGELLEMEYE YÃ–NELÄ°K TEDBÄ°RLER ALINIYOR"Â

Merkezde gÃ¶revli TÃ¼rk askerlerden Albay Ali KarakaÅŸ, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸlÄ±ca gÃ¶revlerinin bÃ¶lgedeki tÃ¼m Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± sonlandÄ±rmak, ateÅŸkesi kontrol etmek olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

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Merkezde ihlallerle ilgili verilerin toplanmasÄ±, birleÅŸtirilmesi ve doÄŸrulanmasÄ±nÄ±n organize edildiÄŸini belirten KarakaÅŸ, "Burada gÃ¶zlem yapÄ±lÄ±yor, Ä°HA ve diÄŸer kaynaklardan alÄ±nan veriler deÄŸerlendirilerek kayda giriliyor.

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Ä°lgili ÅŸikayetler, konular veya sorunlar inceleniyor, ateÅŸkes ihlallerini engellemeye yÃ¶nelik tedbirler alÄ±nÄ±yor." dedi.Â 

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Rus askeri gÃ¶revlilerden Albay Mihail Zavalkin de 7 gÃ¼n 24 saat Ä°HA'larla gÃ¶zetim gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini, bugÃ¼ne kadar herhangi bir ihlal tespit etmediklerini sÃ¶yledi.Â 

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Azerbaycan ordusunun 27 EylÃ¼l 2020'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 kÃ¶yÃ¼n kurtarÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Ermenistan, 10 KasÄ±m'da yenilgiyi kabul etmiÅŸ, iÅŸgal altÄ±ndaki AÄŸdam, LaÃ§Ä±n ve Kelbecer illerini de boÅŸaltacaÄŸÄ±nÄ± taahhÃ¼t eden bildiriye imza atmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

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Bildiride, taraflarÄ±n ateÅŸkese uymasÄ± denetiminin verimliliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla gÃ¶zlem merkezi oluÅŸturulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

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TÃ¼rk-Rus Ortak GÃ¶zlem Merkezi'ne iliÅŸkin mutabakat zaptÄ±, Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar ile Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu arasÄ±nda 11 KasÄ±m 2020'de imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

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Merkezin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±, Azerbaycan Savunma BakanÄ± Zakir Hasanov, TÃ¼rkiye Milli Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yunus Emre KaraosmanoÄŸlu ve Rusya Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aleksandr Fomin'in katÄ±lÄ±mÄ±yla 30 Ocak'ta yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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