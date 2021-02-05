AA
â€¢ 05 Åžubat 2021 - 20:36 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
Ä°HA'lar görev baÅŸÄ±nda! Türk ordusu kritik bölgede...
Moskova'da imzalanan anlaÅŸma sonrasÄ± TÃ¼rk ve Rus birlikleri beraber Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ä°HA'larÄ±n 7 gÃ¼n 24 saat bÃ¶lgede kuÅŸ uÃ§urtmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten askeri yetkililer, kritik bÃ¶lgeden bilgi paylaÅŸtÄ±lar. AÄŸdam kentinde kurulan askeri merkezin nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± uzun zamandÄ±r merak konusuydu. SavaÅŸ sonrasÄ± TÃ¼rk askeri yeni kurulan merkezde tetikte bekliyor...
AA
â€¢ 05 Åžubat 2021 - 20:36 â€¢ Son GÃ¼ncelleme:
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4 hektarlÄ±k alana kurulan ve ateÅŸkesi denetleyen TÃ¼rk askerlerinin, yeni kurulan merkezdeki koÅŸullarÄ± ve nelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ± belli olmaya baÅŸladÄ±.
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9 KasÄ±m tarihinde imzalanan tarihi anlaÅŸmayla, Azerbaycan yaklaÅŸÄ±k 30 yÄ±ldÄ±r Ermenistan iÅŸgali altÄ±ndaki topraklarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunu resmen geri aldÄ±. AÄŸdam, Kelbecer ve LaÃ§Ä±n Ã§evresindeki iÅŸgalci Ermeniler 1 AralÄ±k 2020 tarihine kadar Ã§ekildi, Azerbaycan askerleri bÃ¶lgeye yerleÅŸti.
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