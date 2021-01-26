• 26 Ocak 2021 - 12:06 • Son Güncelleme:
MSÜ başvuru tarihleri açıklandı mı? 2021 MSÜ başvuruları ne zaman alınacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuruları ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 2021 sınav takviminin yayımlanmasının ardından MSÜ sınav tarihi de açıklanmıştı. ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınavı bu yıl 4 Nisan'da gerçekleştirilecek. Peki başvurular ne zaman alınacak? İşte 2021 MSÜ başvuru tarihleri...
• 26 Ocak 2021 - 12:06 • Son Güncelleme:
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