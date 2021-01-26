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    HaberlerEğitim Haberleri MSÜ başvuru tarihleri açıklandı mı? 2021 MSÜ başvuruları ne zaman alınacak?
    • 26 Ocak 2021 - 12:06 • Son Güncelleme:

    MSÜ başvuru tarihleri açıklandı mı? 2021 MSÜ başvuruları ne zaman alınacak?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuruları ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 2021 sınav takviminin yayımlanmasının ardından MSÜ sınav tarihi de açıklanmıştı. ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınavı bu yıl 4 Nisan'da gerçekleştirilecek. Peki başvurular ne zaman alınacak? İşte 2021 MSÜ başvuru tarihleri...

    • 26 Ocak 2021 - 12:06 • Son Güncelleme:
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    MSÜ başvuruları ne zaman alınacak sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 2021 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından sınava katılım sağlamayı düşünen binlerce aday başvuruların alınacağı tarihi merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 27 Ocak olarak duyurulan başvuru başlangıç tarihinin ardından adaylar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

    2MSÜ BAŞVURULARI HANGİ TARİHLER ARASINDA ALINACAK

    MSÜ BAŞVURULARI HANGİ TARİHLER ARASINDA ALINACAK?

    MSÜ başvuruları ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında alınacak

    32021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

    2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    2021 MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 yılında gerçekleştirilecek

    4MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI

    MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    2021 MSÜ başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Başvuru kılavuzunun 27 Ocak tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor

    5MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK

    MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    2021 MSÜ başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile yapılabilecek

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