MSÜ başvuru tarihleri açıklandı mı? 2021 MSÜ başvuruları ne zaman alınacak?

MSÜ başvuruları ne zaman alınacak sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 2021 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından sınava katılım sağlamayı düşünen binlerce aday başvuruların alınacağı tarihi merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 27 Ocak olarak duyurulan başvuru başlangıç tarihinin ardından adaylar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı mı?