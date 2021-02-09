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milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 12:59 • Son Güncelleme:

Son Dakika: Donanmada yeni rezalet! İkinci kadın denizci aranıyor...

İngiltere'de Kraliyet Donanması'nda skandallar bitmiyor. Daha önce striptiz kulüplerine, barlara ve restoranlara gitmeme emirlerine uymayan denizcilerin yeni bir skandala imza attığı bilgisi sızdırılmıştı. Nükleer füzelerden sorumlu bir subayın sorumsuzluğu ise dünyayı ayağa kaldırmıştı. Dün ise donanma, 29 yaşındaki bir teğmenin adının karıştığı rezaletle çalkalandı. Aradan yalnızca bir gün geçti ve ikinci kadın denizcinin karıştığı yeni rezalet dünya gündemine bomba gibi düştü. İşte son dakika haberinin detayları...

milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 12:59 • Son Güncelleme:
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İngiltere'de Kraliyet Donanması'nın adının karıştığı rezaletlere bir yenisi daha eklendi. 2017 yılında, adı bir değil tam üç skandalla anılan İngiliz donanmasına ait nükleer denizaltı geçtiğimiz aylarda yeni rezaletle manşetlere çıkmıştı.

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Dün de Kraliyet Donanması'ndan bir teğmen, çok gizli bir nükleer denizaltı üssünde denizci erkek arkadaşıyla uygunsuz videolar çekerken yakalandı. Cally Taylor takma adını kullanan 29 yaşındaki Teğmen Claire Jenkins, Glasgow yakınlarındaki Faslane'de bulunan nükleer denizaltıda birkaç film çektiği ortaya çıkmıştı

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Teğmen Claire Jenkins'in öfkeli üsleri, kadının sipariş üzerine sattığı cinsel içerikli videoların ortaya çıkması üzerine soruşturma başlattı. Kadının ayrıca adının Liam Doddington olduğu öğrenilen denizci sevgilisi bile birlikte düzenli olarak müstehcen görüntüler paylaştığı da ortaya saçıldı.

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Aradan yalnızca bir gün geçti ancak İngiliz donanmasında skandallar bitmiyor. Dünkü rezaletin ortaya çıkmasından yalnızca bir gün sonra, ikinci bir kadın denizcinin internette müstehcen videolar çekerken yakalanmasının ardından Kraliyet Donanması tarafından soruşturma başlatıldı.

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Öfkeli yetkililer, yetişkinlere yönelik bir web sitesi olan Only Fans'te izleyicilerle müstehcen videoları paylaştığı ortaya çıkan ve kimliği henüz tepit edilememiş olan kadını arıyor.

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Izzy Bell adıyla anılan ikinci kadın denizcinin son görüntüleri, yetişkin web sitesinde o zamandan beri 10 binden fazla beğeni aldı. Web sitesinde, devam eden soruşturmaya rağmen kendi özçekimlerini paylaşmaya devam eden denizci, kendisi hakkındaki bilgilerin olduğu bölümde 21 yaşında olduğunu yazarken, kendini 'itaatkâr bir prenses' olarak tanımlıyor.

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İsminin verilmesini istemeyen bir kaynak, İngiliz gazetesi The Sun'a yaptığı açıklamada, "Patronlar onun kim olduğunu bulmak için çaresizler ama o ne olursa olsun paylaşım yapmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Kraliyet Donanması'nda, Claire Jenkins ve sevgilisinin yabancı ajanlar tarafından şantaja uğrayabileceğine dair korkular bile var. Jenkins, geçen hafta kendisiyle yüzleşen üslerine gizli hayatıyla ilgili itirafta bulundu.

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Ancak hafta sonu boyunca yeni görüntüler yayınlamaya devam etti. Donanmadan bir kaynak, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, “Bu kişi, boş zamanlarında yaptığı şeyin bu olduğuna dair patronlarına karşı açık ve dürüst davrandı." dedi.

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Aynı kaynak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim sorunumuz güvenlikle ilgili. Eğer bizden bir şey saklanıyorsa o zaman şantaja açık olabilirler. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor, daha fazla yorum yapmak uygun olmaz."

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Donanma yetkilisinin son açıklaması ise, tam anlamıyla gözdağı verir nitelikteydi: "Personelin değerlerimiz ve standartlarımıza uygun hareket etmediği durumlarda, uygun önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz."

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Harp subayı Jenkins, HMS Artful'da bir denizci ekibini komuta etti ve 1 milyar sterlinlik geminin yüksek teknolojili ses sönümleme plakalarının dış kaplamasından sorumluydu. Bunlar geminin Rus denizaltısını takip ederek okyanusta süzülmesini sağlıyor.

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Cally Taylor takma adını kullanan 29 yaşındaki teğmen ayrıca, Tomahawk seyir füzelerinden de sorumluydu, denizde özel kuvvetler ve gizli eklemeler yapıyordu.

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İsminin gizli tutulmasını isteyen bir donanma kaynağı, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Komutanlar buna inanamıyor. Her türlü güvenlik riski söz konusu olabilir." dedi.

15GÖREVE SARHOŞ HALDE GELDİ

GÖREVE SARHOŞ HALDE GELDİ

Trident nükleer füzelerinden sorumlu bir Kraliyet Donanması subayı, vardiyasına elinde bir kutu kızarmış tavuk ile geldiği. Üstelik subayın görevdeyken sarhoş olduğu ortaya çıktı.

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İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, 40'lı yaşlarındaki Teğmen Len Louw'un elinde ızgara tavuklarla kontrolleri devralmak için görev başına geldiğinde, 'nükleer silahlardan sorumlu olmak için uygun bir durumda olmadığını' söyledi.

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Kraliyet Donanması subayı, her biri 60 ton ağırlığındaki ve Birleşik Krallık'ın neredeyse tüm nüfusunu öldürecek birleşik güce sahip olan 16 nükleer füzeyi taşıyan gemideki vardiyasına başlamaya hazırlanıyordu.

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Bir silah mühendisliği subayı olan Teğmen Louw hakkında soruşturma başlatılırken, subay İskoçya'daki denizaltının üssüne geri götürüldü. 2017 yılında, adı üç skandalla anılan İngiliz donanmasına ait nükleer denizaltı HMS Vigilant geçen yıl da adının karıştığı yeni rezaletle manşetlere çıkmıştı.

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İngiliz donanmasına ait denizaltı HMS Vigilant'ın adı, geminin personeli ile kaptanı arasında yaşanan ilişki skandalıyla lekelenmişti.

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Geminin 41 yaşındaki kaptanı Stuart Armstrong'un 25 yaşındaki kadın asteğmen Rebecca Edwards ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmış, rezalet tüm dünyada manşetlere çıkmıştı.

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Ülkede askeri yasalara göre aynı gemide yer alan personelin cinsel ve aşk ilişkisi yaşaması kesinlikle yasak olduğu için, hemen olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında kaptan Armstrong’un görevinden uzaklaştırıldığı belirtilirken, olayın daha da büyük ölçekli olduğu ortaya çıkmıştı.

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İkinci kaptan olarak görev yapan Michael Seal’ın da başka bir kadınla ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkınca, Seal'ın da görevden uzaklaştırılmasına karar verilmişti. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Diğer askerler ise ABD'de kaldıkları otelin havuzunda tanıştıkları kadınlarla ilişkiye girdiği ortaya çıktı. HMS Vigilant denizaltısındaki mürettebat uyuşturucu testine sokuldu, kanında kokain bulunan dokuz denizci ordudan atıldı.

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3 milyar sterlinlik nükleer denizaltının, her fırsatta kuralları çiğneyen mürettebatı arasında geçen hafta da koronavirüs salgını başladı. İsmi açıklanmayan bir kaynak, basına yansıyan skandallardan sonra içerisinde olup bitenin son derece gizli tutulduğu HMS Vigilant'ın, Giorgia'da bulunan Kings Bay ABD Donanma Üssü'nden birkaç kişinin ayrılmasının ardından 35'ten fazla mürettebatın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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Ekibin dörtte birinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, virüse yakalananlar arasında bir doktorun ve ikinci komutanın olduğu ortaya çıktı. Raporlara göre, denizaltında depolanan nükleer silahların konuşlandırılması için gerekli kodlar yalnızca ikinci komutan ve bir diğer kişi tarafından biliniyor.

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Denizciler, Giorgia'daki striptiz kulüplerine, barlara ve restoranlara gitmeme emirlerine uymadı. İçeriden biri, denizcilerin 320 kilometre uzaktaki Florida'da bulunan bir plaja gittiklerini de söyledi.

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HMS Vigilant, diğer dört denizaltıyla birlikte Birleşik Krallık'ın nükleer caydırıcılığının bir bölümünü oluşturuyor. Gemide bulunan balistik füze olan Trident 2'nin bakım çalışmaları devam ediyor.

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The Sun gazetesine yorum yapan ve isminin gizli tutulmasını talep eden bir kaynak, denizcilerin haftalardır bir arada olduklarını ve sıklıkla kuralları çiğnediklerini söyledi.

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Bir Kraliyet Donanması sözcüsü ise, 'Denizaltı operasyonları ile ilgili konularda yorum yapmıyoruz. Ancak bir bireyin davranışının beklediğimiz yüksek standartların altında kaldığı durumlarda, gerekli gördüğümüz önlemi almaktan çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

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Nükleer denizaltı HMS Vigilant'ın adı, yıllardır karıştığı skandallar nedeniyle gündemden ve gazete manşetlerinden düşmüyor.

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