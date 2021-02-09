Son Dakika: Donanmada yeni rezalet! İkinci kadın denizci aranıyor...

Izzy Bell adıyla anılan ikinci kadın denizcinin son görüntüleri, yetişkin web sitesinde o zamandan beri 10 binden fazla beğeni aldı. Web sitesinde, devam eden soruşturmaya rağmen kendi özçekimlerini paylaşmaya devam eden denizci, kendisi hakkındaki bilgilerin olduğu bölümde 21 yaşında olduğunu yazarken, kendini 'itaatkâr bir prenses' olarak tanımlıyor.