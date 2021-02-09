milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 12:59 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Donanmada yeni rezalet! İkinci kadın denizci aranıyor...
İngiltere'de Kraliyet Donanması'nda skandallar bitmiyor. Daha önce striptiz kulüplerine, barlara ve restoranlara gitmeme emirlerine uymayan denizcilerin yeni bir skandala imza attığı bilgisi sızdırılmıştı. Nükleer füzelerden sorumlu bir subayın sorumsuzluğu ise dünyayı ayağa kaldırmıştı. Dün ise donanma, 29 yaşındaki bir teğmenin adının karıştığı rezaletle çalkalandı. Aradan yalnızca bir gün geçti ve ikinci kadın denizcinin karıştığı yeni rezalet dünya gündemine bomba gibi düştü. İşte son dakika haberinin detayları...
milliyet.com.tr
• 09 Şubat 2021 - 12:59 • Son Güncelleme:
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İngiltere'de Kraliyet Donanması'nın adının karıştığı rezaletlere bir yenisi daha eklendi. 2017 yılında, adı bir değil tam üç skandalla anılan İngiliz donanmasına ait nükleer denizaltı geçtiğimiz aylarda yeni rezaletle manşetlere çıkmıştı.
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Dün de Kraliyet Donanması'ndan bir teğmen, çok gizli bir nükleer denizaltı üssünde denizci erkek arkadaşıyla uygunsuz videolar çekerken yakalandı. Cally Taylor takma adını kullanan 29 yaşındaki Teğmen Claire Jenkins, Glasgow yakınlarındaki Faslane'de bulunan nükleer denizaltıda birkaç film çektiği ortaya çıkmıştı
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Izzy Bell adıyla anılan ikinci kadın denizcinin son görüntüleri, yetişkin web sitesinde o zamandan beri 10 binden fazla beğeni aldı. Web sitesinde, devam eden soruşturmaya rağmen kendi özçekimlerini paylaşmaya devam eden denizci, kendisi hakkındaki bilgilerin olduğu bölümde 21 yaşında olduğunu yazarken, kendini 'itaatkâr bir prenses' olarak tanımlıyor.
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Ülkede askeri yasalara göre aynı gemide yer alan personelin cinsel ve aşk ilişkisi yaşaması kesinlikle yasak olduğu için, hemen olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında kaptan Armstrong’un görevinden uzaklaştırıldığı belirtilirken, olayın daha da büyük ölçekli olduğu ortaya çıkmıştı.
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İkinci kaptan olarak görev yapan Michael Seal’ın da başka bir kadınla ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkınca, Seal'ın da görevden uzaklaştırılmasına karar verilmişti. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Diğer askerler ise ABD'de kaldıkları otelin havuzunda tanıştıkları kadınlarla ilişkiye girdiği ortaya çıktı. HMS Vigilant denizaltısındaki mürettebat uyuşturucu testine sokuldu, kanında kokain bulunan dokuz denizci ordudan atıldı.
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3 milyar sterlinlik nükleer denizaltının, her fırsatta kuralları çiğneyen mürettebatı arasında geçen hafta da koronavirüs salgını başladı. İsmi açıklanmayan bir kaynak, basına yansıyan skandallardan sonra içerisinde olup bitenin son derece gizli tutulduğu HMS Vigilant'ın, Giorgia'da bulunan Kings Bay ABD Donanma Üssü'nden birkaç kişinin ayrılmasının ardından 35'ten fazla mürettebatın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
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Ekibin dörtte birinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, virüse yakalananlar arasında bir doktorun ve ikinci komutanın olduğu ortaya çıktı. Raporlara göre, denizaltında depolanan nükleer silahların konuşlandırılması için gerekli kodlar yalnızca ikinci komutan ve bir diğer kişi tarafından biliniyor.
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