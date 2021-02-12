milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberler: Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Kuzey Kore lideri Kim...
Reuters haber ajansı gece yarısı 02.16'da fotoğrafı geçti, daha önce şaşırtıcı bir itirafta bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yüzündeki ifade şok etkisi yarattı.
milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
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Yeni füzeler, nükleer savaşa hazırlık, sıfır koronavirüs vakası derken... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, resmi haber ajansı KCNA'nın servis ettiği fotoğrafıyla bir kez daha dünyanın gündemine oturdu.
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Sekiz yıl sonra toplanan İşçi Partisi kongresinin sonundaki askeri törende ilk kez denizaltıdan fırlatılan balistik füzeyi dünyaya gösteren Kim, 'yeryüzünün en güçlü silahı'yla 2021'e fırtına gibi başladı.
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Beş yıllık kalkınma programının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf eden 37 yaşındaki Kim Jong-un, dokuz yıllık iktidarında koronavirüs salgınının mahvettiği ekonomi nedeniyle en zorlu dönemi geçiriyor. Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı Çin'le sınırlarını kapaması sonucunda, iki ülke arasındaki ticaret bir önceki yıla göre yüzde 80 azaldı.
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FÜZELER, FÜZELER, FÜZELER...
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ocak ayının başında gerçekleşen İşçi Partisi'nin sekizinci kongresinde yeni gösterisini dünyaya sunmuştu. Kuzey Kore'yi kuruluşundan bu yana yöneten İşçi Partisi'nin nadiren düzenlediği parti kongresi, yeni yılın ilk günlerinde başkent Pyongyang'daki dev salondaydı.
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Parti kongresinde kürsüye çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Başkan Donald Trump'la üç kez görüşmesine rağmen en büyük düşmanlarının ABD olduğunu söyledi. İşçi Partisi'nin 71 yıllık tarihinde sekizinci kez defa düzenlenen kongresinde konuşan Kim, 'düşmanlar nükleer silah kullanmadıkça' kendisinin de nükleer silah kullanmayacağını ilan etti.
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Kim ülkesinin nükleer cephaneliğini genişletme sözü verdi ve nükleer denizaltı planlarının da tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Ayrıca ABD'nin Kuzey Kore politikasının değişmesini beklemediğini de vurguladı. Analistler Kim'in sözlerinin 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Joe Biden'a baskı uygulama amacı taşıdığını düşünüyor.
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Trump ve Kim arasındaki iyi ilişkiler tarihi randevulara yol açtı ancak Kuzey Kore'nin nükleer programına dair müzakereler bir noktadan sonra çöktü. Trump'ın tercih ettiği kişisel diplomatik tarzı Biden'ın terk etmesi bekleniyor. Kim ise Biden'ın Kuzey Kore'nin nükleer denemelerden vazgeçmesi konusunda baskı yapmasından kaygı duyuyor.
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İSTİHBARAT DOĞRU ÇIKTI
Güney Kore ordusu, kongre devam ederken Kuzey Kore'nin Pyongyang Meydanı'nda askeri bir geçit töreni düzenlediğini gösteren istihbarat elde ettiğini açıkladı. Dedikodular hızla yayılırken gerçeğin ne olduğu bugün gece yarısı ortaya çıktı, ilk fotoğrafları Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA uluslararası haber ajanslarına geçti.
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En az dört siyah-beyaz füzenin meydandan geçtiğini aktaran BBC, yeni füzelerin Kuzey Kore resmi medyası tarafından 'dünyanın en güçlü silahı' olarak tanımlandığını bildiriyor. Kuzey Kore şimdiye kadar su altında birçok kıtalararası balistik füze denedi, Pukguksong-5 adlı yeni füzelerin Pukguksong-4'ün geliştirilmiş versiyonu olduğu tahmin ediliyor.
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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, sekiz gün süren kongrenin bitişiyle gerçekleşen kutlamada Kim'in kalabalığı siyah deri trençkot ve eldivenle selamladığını belirtiyor. Binlerce asker dedesinin adını taşıyan meydanda yürürken Kim oturduğu podyumdan neşeyle gülümsedi, Güney Kore televizyonları Kim'in görüntülerini ekrana getirdi.
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ARTIK YENİ UNVANI VAR
Parti kongresi devam ederken Kim Jong-un'a iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin genel sekreteri unvanı verildi ve böylece birçok unvanına yenisi bir yenisi eklendi. Daha önce söz konusu unvan Kim'in babası Kim Jong-il ve büyükbabası Kim İl-sung tarafından parti başkanı olarak kullanılmıştı. Kore İşçi Partisinin en üst düzey yöneticisi olan Kim'e otoritesini güçlendirmek için yeni unvanın verildiği ifade ediliyor.
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HİÇ VAKA YOK
Pyongyang yönetimi şimdiye kadar hiçbir resmi koronavirüs vakası bildirmese de, salgının ülke ekonomisine çok ağır bir darbe vurduğu biliniyor. Kuzey Kore, salgının ilk aşamalarında Çin ve Rusya ile sınırlarını kapatmış ve virüse yakalandığından şüphelenilen binlerce kişiyi karantinaya almıştı.
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