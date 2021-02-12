Son Dakika Haberler: Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Kuzey Kore lideri Kim...

ARTIK YENİ UNVANI VAR Parti kongresi devam ederken Kim Jong-un'a iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin genel sekreteri unvanı verildi ve böylece birçok unvanına yenisi bir yenisi eklendi. Daha önce söz konusu unvan Kim'in babası Kim Jong-il ve büyükbabası Kim İl-sung tarafından parti başkanı olarak kullanılmıştı. Kore İşçi Partisinin en üst düzey yöneticisi olan Kim'e otoritesini güçlendirmek için yeni unvanın verildiği ifade ediliyor.