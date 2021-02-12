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milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:

Son Dakika Haberler: Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Kuzey Kore lideri Kim...

Reuters haber ajansı gece yarısı 02.16'da fotoğrafı geçti, daha önce şaşırtıcı bir itirafta bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yüzündeki ifade şok etkisi yarattı.

milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 09:05 • Son Güncelleme:
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Yeni füzeler, nükleer savaşa hazırlık, sıfır koronavirüs vakası derken... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, resmi haber ajansı KCNA'nın servis ettiği fotoğrafıyla bir kez daha dünyanın gündemine oturdu.

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Sekiz yıl sonra toplanan İşçi Partisi kongresinin sonundaki askeri törende ilk kez denizaltıdan fırlatılan balistik füzeyi dünyaya gösteren Kim, 'yeryüzünün en güçlü silahı'yla 2021'e fırtına gibi başladı.

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Beş yıllık kalkınma programının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf eden 37 yaşındaki Kim Jong-un, dokuz yıllık iktidarında koronavirüs salgınının mahvettiği ekonomi nedeniyle en zorlu dönemi geçiriyor. Kuzey Kore'nin en büyük ticaret ortağı Çin'le sınırlarını kapaması sonucunda, iki ülke arasındaki ticaret bir önceki yıla göre yüzde 80 azaldı.

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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, yeni bir beş yıllık kalkınma planı açıklayan ve göstergelerin sıkı denetlenmesi için emir veren Kuzey Kore liderinin başarısızlıktaki suçu üst düzey yöneticilerine attığını duyurdu.

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Üst düzey bir ekonomi yöneticisini kovan ve Ekonomik İlişkiler Departmanı Merkez Komitesi direktörlüğüne O Su Yong'u atayan Kim Jong-un, son olarak Çin Yeni Yılı kutlamalarına katıldı.

6REUTERS 02.16DA GEÇTİ

REUTERS 02.16'DA GEÇTİ

Başkent Pyongyang'da organize edilen konseri izlerken hayli canı sıkkın görülen Kuzey Kore lideri, konser sonrasında müzisyenlerle verdiği fotoğraf sırasında da keyifsizdi. Çekilirken çıt çıkmayan fotoğrafları Reuters haber ajansı gece yarısı 02.16'da dünyaya geçti.

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Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının Güvenlik Konseyi'ne bu hafta sunduğu bir rapora göre, nükleer programları nedeniyle uluslararası toplumun tepkisini çeken Kuzey Kore ile İran geçen yıl uzun menzilli füzelerin geliştirilmesine ilişkin iş birliklerini gizli şekilde yeniden hayata geçirdi.

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BM raporunda ayrıca Kuzey Kore'nin 'nükleer ve balistik füze programlarını BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlâl ederek geliştirdiği' belirtildi. Raporu hazırlayan BM uzmanları, Kuzey Kore'nin 'bölünebilir malzeme' ürettiği ve füze programının altyapısını modernize ettiğini vurguladı.

9FÜZELER, FÜZELER, FÜZELER...

FÜZELER, FÜZELER, FÜZELER...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ocak ayının başında gerçekleşen İşçi Partisi'nin sekizinci kongresinde yeni gösterisini dünyaya sunmuştu. Kuzey Kore'yi kuruluşundan bu yana yöneten İşçi Partisi'nin nadiren düzenlediği parti kongresi, yeni yılın ilk günlerinde başkent Pyongyang'daki dev salondaydı.

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Parti kongresinde kürsüye çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Başkan Donald Trump'la üç kez görüşmesine rağmen en büyük düşmanlarının ABD olduğunu söyledi. İşçi Partisi'nin 71 yıllık tarihinde sekizinci kez defa düzenlenen kongresinde konuşan Kim, 'düşmanlar nükleer silah kullanmadıkça' kendisinin de nükleer silah kullanmayacağını ilan etti.

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Kim ülkesinin nükleer cephaneliğini genişletme sözü verdi ve nükleer denizaltı planlarının da tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Ayrıca ABD'nin Kuzey Kore politikasının değişmesini beklemediğini de vurguladı. Analistler Kim'in sözlerinin 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Joe Biden'a baskı uygulama amacı taşıdığını düşünüyor.

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Trump ve Kim arasındaki iyi ilişkiler tarihi randevulara yol açtı ancak Kuzey Kore'nin nükleer programına dair müzakereler bir noktadan sonra çöktü. Trump'ın tercih ettiği kişisel diplomatik tarzı Biden'ın terk etmesi bekleniyor. Kim ise Biden'ın Kuzey Kore'nin nükleer denemelerden vazgeçmesi konusunda baskı yapmasından kaygı duyuyor.

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37 yaşındaki Kim, kongre açılış konuşmasında 2016'daki son kongreden bu yana ülkesinin 'mucizevi bir zafer' kazandığını ifade etti. Kim Jong-un'un bundan nükleer denemeleri kastettiği belirtiliyor.

15İSTİHBARAT DOĞRU ÇIKTI

İSTİHBARAT DOĞRU ÇIKTI

Güney Kore ordusu, kongre devam ederken Kuzey Kore'nin Pyongyang Meydanı'nda askeri bir geçit töreni düzenlediğini gösteren istihbarat elde ettiğini açıkladı. Dedikodular hızla yayılırken gerçeğin ne olduğu bugün gece yarısı ortaya çıktı, ilk fotoğrafları Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA uluslararası haber ajanslarına geçti.

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Parti kongresinin tamamlanmasıyla başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda önce havaifişekler patladı, ardından askeri geçit töreni başladı. Uluslararası haber ajansları tarafından servis edilen geçit töreninde, Kim yeni denizaltından kıtalararası balistik füzelerini dünyaya gösterdi.

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En az dört siyah-beyaz füzenin meydandan geçtiğini aktaran BBC, yeni füzelerin Kuzey Kore resmi medyası tarafından 'dünyanın en güçlü silahı' olarak tanımlandığını bildiriyor. Kuzey Kore şimdiye kadar su altında birçok kıtalararası balistik füze denedi, Pukguksong-5 adlı yeni füzelerin Pukguksong-4'ün geliştirilmiş versiyonu olduğu tahmin ediliyor.

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California merkezli James Martin Center for Nonproliferation Studies'den Michael Duitsman, "Yeni füzeler kesinlikle daha uzun görünüyor" dedi.

19KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Reuters haber ajansı, ayrıca çok sayıda roket ve tankın da gövde gösterisine katıldığını, yeni üretilen kısa menzilli füzelerin de sergilendiğini duyurdu.

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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, sekiz gün süren kongrenin bitişiyle gerçekleşen kutlamada Kim'in kalabalığı siyah deri trençkot ve eldivenle selamladığını belirtiyor. Binlerce asker dedesinin adını taşıyan meydanda yürürken Kim oturduğu podyumdan neşeyle gülümsedi, Güney Kore televizyonları Kim'in görüntülerini ekrana getirdi.

21ARTIK YENİ UNVANI VAR

ARTIK YENİ UNVANI VAR

Parti kongresi devam ederken Kim Jong-un'a iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin genel sekreteri unvanı verildi ve böylece birçok unvanına yenisi bir yenisi eklendi. Daha önce söz konusu unvan Kim'in babası Kim Jong-il ve büyükbabası Kim İl-sung tarafından parti başkanı olarak kullanılmıştı. Kore İşçi Partisinin en üst düzey yöneticisi olan Kim'e otoritesini güçlendirmek için yeni unvanın verildiği ifade ediliyor.

22HİÇ VAKA YOK

HİÇ VAKA YOK

Pyongyang yönetimi şimdiye kadar hiçbir resmi koronavirüs vakası bildirmese de, salgının ülke ekonomisine çok ağır bir darbe vurduğu biliniyor. Kuzey Kore, salgının ilk aşamalarında Çin ve Rusya ile sınırlarını kapatmış ve virüse yakalandığından şüphelenilen binlerce kişiyi karantinaya almıştı.

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Kuzey Kore geçen yıl koronavirüs salgınının yanı sıra nükleer ve balistik füze geliştirme programları nedeniyle uygulanan uluslararası yaptırımlar ve doğal afetlerle de karşı karşıya kaldı.

24BBC MUHABİRİNDEN ÇARPICI ANALİZ

BBC MUHABİRİNDEN ÇARPICI ANALİZ

Analizine 'Kuzey Kore'nin askeri kasları esniyor' başlığını atan BBC Seul muhabiri Laura Bicker, Kim Jong-un'un hayli yoğun bir haftayı geride bıraktığını ve iktidarını perçinlendiğini aktarıyor:

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"2021 oldukça farklı görünüyor. Geçit töreninde araçlar yeni denizaltından fırlatılan kıtalararası balistik füzeler ve yeni kısa menzelli balistik füzeler taşıdı.

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Ekonomik darboğaza rağmen yeni stratejik silahların dizayn edilip üretildiği görülüyor, aynı zamanda yeni ABD yönetimine doğrudan bir meydan okuma.

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Barack Obama Donald Trump'a başkanlığı devrederken halefine Kuzey Kore'nin ABD'nin en yüksek ulusal güvenlik endişesi olması gerektiğini söylemişti. Geride kalan dört yılda Birleşmiş Milletler ve ABD yaptırımlarıyla en üst düzeyde baskı oluşturuldu, Trump ve Kim üç kez buluştu ancak bu endişeler hafiflemedi."

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