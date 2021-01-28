Son dakika haberler: Yer yerinden oynadı! KGB, Trump ve Putin...

Güzel arkadaşlıkların genellikle küçük başlangıçları olur. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kariyerinin en şok edici ilişkisinin tohumlarını eken de, New York'ta 40 yıldan daha uzun bir süre önce, televizyon satın almak için indirimli elektronik eşya dükkanına yaptığı yolculuk oldu.