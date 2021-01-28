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milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Yer yerinden oynadı! KGB, Trump ve Putin...

Donald Trump, başkanlık koltuğunu Joe Biden'a devretti ancak hakkındaki iddialar bitmiyor. Daha önce de eski ABD Başkanları hakkında kitaplar yazan araştırmacı gazetecinin kaleme aldığı ve 26 Ocak'ta yayınlanan kitap, ilk günden bomba etkisi yarattı. Kitaba göre Trump, bundan 40 yıl önce defalarca iflastan kurtarıldı ve KGB tarafından devşirildi. İşte son dakika haberinin deprem yaratacak detayları...

milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
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Güzel arkadaşlıkların genellikle küçük başlangıçları olur. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kariyerinin en şok edici ilişkisinin tohumlarını eken de, New York'ta 40 yıldan daha uzun bir süre önce, televizyon satın almak için indirimli elektronik eşya dükkanına yaptığı yolculuk oldu.

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Bu ilişki Kremlin'le ve sonunda Trump'ın memnun etmek için defalarca yolundan saptığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le oldu.

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Bunlar, araştırmacı gazeteci Craig Unger’in kaleme aldığı, genç ve kolay işlenebilir Trump’ın en az 40 yıl önce KGB tarafından devşirildiğini ve defalarca iflastan kurtarıldığını anlatan kitabın iddiaları.

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26 Ocak'ta yayınlanan "American Kompromat" başlığıyla yayınlanan kitabın alt başlığı ise, "KGB Donald Trump'ı Nasıl Yetiştirdi ve Bununla Bağlantılı Seks, Açgözlülük, İktidar ve İhanet Hikâyeleri".

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Kitabın başlığında kullanılan "kompromat" kelimesi ise, Rusya'da Josept Stalin döneminden kalma ve bir başkasına yönelik şantaj, itibarsızlaştırma ya da manipülasyon hedefiyle elde edilmiş yüz kızartıcı, uygunsuz, suçlayıcı bilgi anlamına geliyor.

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'Tarihin tartışmasız en başarılı istihbarat operasyonu' ifadesinin kullanıldığı ilişkide Trump, kasıtlı veya farkında olmadan, Putin'in istediği her şey haline geldi.

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Dailymail gazetesinin aktardığına göre, Craig Unger'ın sansaynonel kitabı, Donald Trump'ın Rusya ile ilişkisinin 1976 yılında başladığını ileri sürüyor.

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O yıllarda henüz 30'unda hırslı bir iş adamı olan Trump, New York'un Queens semtinde yürüttüğü gayrimenkul işini Manhattan'a taşımaya karar vermişti.

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Trump aynı yıl, üst düzey bir KGB yetkilisi tarafından başkent Moskova'ya Trump Oteli inşa etmek için keşif gezisi görünümünde davet aldı.

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KGB yetkilileri tarafından 'derin bir ilerleme' olan bu hamle sayesinde gizli, gayriresmî kanallar kurulması ve Rusların böylece Amerikan demokrasisine zarar vermesine olanak sağlandı.

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Kitaba göre; Trump, 80'li ve 90'lı yıllarda gayrimenkul işleri üzerinden aklanan tekneler dolusu Rus parasıyla birçok kez iflastan kurtarıldı.

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Donald Trump, 2016 yılında ABD Başkanı seçildiğinde ise kendisine yapılan bu "iyilikleri" ödeme zamanı geldi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne istediyse verdi.

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Amerikalı yazar, tüm dünyada gündem yaratan kitabında, Trump'ın Ruslarla ilişkiyi ise cinsel amaçlı insan ticareti yapan ve 2019'da hapishanede intihar eden milyoner arkadaşı Jeffrey Epstein vasıtasıyla kurduğunu iddia ediyor.

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Trump'ın boşanmanın eşiğinde olduğu iddia edilen eşi, eski First Lady Melania'nın da, Epstein tarafından Donald Trump'la tanıştırıldığı da bir diğer iddia.

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Yazar Unger, kitabının onlarca üst düzey istihbarat ve hükümet kaynağıyla yapılan kapsamlı röportajlara dayandığını söylüyor.

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Ancak Sovyet istihbarat teşkilatından eski bir KGB binbaşısı olan Yuri Shvets, Trump'ın Kremlin ile ilişkisine dair açıklama yapan ilk Rus kaynak oluyor.

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Aralarında Sovyetler'den kaçan isimler, eski CIA yetkilileri, FBI karşı istihbarat ajanları, avukatlar ve başkaca birçok üst düzey kaynakla mülakatlar yapan Craing Unger, Trump'ın KGB'nin ilgisini çekme nedenini ise onun 'gösterişçi', 'narsistik', ve 'dalkavukluğa ve açgözlüğü karşısında kolay etkilenen' karakterine bağlıyor.

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Amerikan basınında, Rusya'nın geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen ABD seçimlerinde, Donald Trump'ın yeniden kazanması için müdahale ettiğine dair iddialar yer alıyordu.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitry Peskov, bu tür haberlerin bir dizi paranoyanın bir parçası olduğunu belirterek seçimler yaklaştıkça bu tür iddiaların sayısının artmasından üzüntü duyduklarını söylemişti.

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İddialar, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün (DNI) Amerikan Temsilciler Meclisi'nde paylaştığı bilgilere dair New York Times gazetesinde yayımlanan bir haberle ortaya çıkmıştı.

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Göreve geldiği günden bu yana istihbarat kurumları ile takışan Trump, bir kanıt sunmaksızın "derin devletin" aleyhine çalıştığını ileri sürmüştü.

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DNI daha önce de Rusya'yı 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlamıştı. Suçlamalar üzerine eski Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Robert Mueller tarafından soruşturma açılmış ve 22 ay süren davada Trump ve Moskova arasında gizli bir iş birliği yapıldığını gösteren bir sonuca ulaşılamamıştı.

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Çok satanlar listelerinde üst sıralara tırmanan pek çok kitabın yazarı olan 71 yaşındaki Craig Unger, daha önce George W. Bush ve George H. W. Bush hakkında yazmıştı.

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