milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
Son dakika haberler: Yer yerinden oynadı! KGB, Trump ve Putin...
Donald Trump, başkanlık koltuğunu Joe Biden'a devretti ancak hakkındaki iddialar bitmiyor. Daha önce de eski ABD Başkanları hakkında kitaplar yazan araştırmacı gazetecinin kaleme aldığı ve 26 Ocak'ta yayınlanan kitap, ilk günden bomba etkisi yarattı. Kitaba göre Trump, bundan 40 yıl önce defalarca iflastan kurtarıldı ve KGB tarafından devşirildi. İşte son dakika haberinin deprem yaratacak detayları...
milliyet.com.tr
• 28 Ocak 2021 - 08:30 • Son Güncelleme:
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Güzel arkadaşlıkların genellikle küçük başlangıçları olur. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kariyerinin en şok edici ilişkisinin tohumlarını eken de, New York'ta 40 yıldan daha uzun bir süre önce, televizyon satın almak için indirimli elektronik eşya dükkanına yaptığı yolculuk oldu.
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Aralarında Sovyetler'den kaçan isimler, eski CIA yetkilileri, FBI karşı istihbarat ajanları, avukatlar ve başkaca birçok üst düzey kaynakla mülakatlar yapan Craing Unger, Trump'ın KGB'nin ilgisini çekme nedenini ise onun 'gösterişçi', 'narsistik', ve 'dalkavukluğa ve açgözlüğü karşısında kolay etkilenen' karakterine bağlıyor.
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