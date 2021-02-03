milliyet.com.tr
• 03 Şubat 2021 - 08:34 • Son Güncelleme:
Son dakika: Sabah 6'da 9 el silah sesi duyuldu... Tarihin en kanlı baskını!
Sabahın ilk ışıklarıyla düzenlenen baskın, tarihin en kanlı ve ölümcül günlerinden birine dönüştü. Önce 4 ardından 5 el daha silah sesi duyuldu ve sakin mahalle bir anda kan gölüne döndü. Son dakika haberine göre, kanlı çatışmada öldürülen ajanların kimlikleri açıklanırken, ABD Başkanı Joe Biden harekete geçti.
milliyet.com.tr
• 03 Şubat 2021 - 08:34 • Son Güncelleme:
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Sabah saat 06.00 sularında düzenlenen baskın, FBI tarihinin en ölümcül günlerinden birine dönüştü. Toplam 9 el silah sesi duyuldu ve ailelerin yaşadığı sakin mahalle bir anda kan gölüne döndü. Çatışmada öldürülen ajanların kimlikleri açıklanırken, ABD Başkanı Biden da harekete geçti.
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FBI Miami Özel Ajanı Michael D. Leverock ve FBI Ajanlar Derneği Başkanı Brian O'Hare'in aktardığna göre, görev başında hayatını kaybeden ajanlar çocuk pornografisi ve çocuklara karşı şiddet içeren suçları içeren bir davayla bağlantılı olarak federal mahkeme kararıyla arama emrini vermek üzere olay yerine gitmişlerdi.
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