Cuma namazı nasıl kılınır? Mübarek cuma namazı kaç rekat?

Cuma namazı nasıl kılınır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan cuma gününde kılınacak olan farz namaz öncesinde vatandaşlar cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Bugün Ayasofya Kebir Camii'nde ilk cuma namazı kılınacak. Korona virüs nedeniyle bir süre camilerde cemaat ile namaz kılmak yasaklanmıştı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması ve ibadethanelere herkesin kendi seccadesi ile gitmeye başlamasının ardından yeniden camilerde beş vakity namaz ve cuma namazı kılınmaya başladı. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte adım adım cuma namazı kılınışı...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.