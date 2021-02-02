MSÜ başvuru yap 2021 ekranından işlem nasıl yapılır? | MSÜ başvuru ücreti ne kadar, tarihi ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan MSÜ sınavı için heyecan dorukta. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, MSÜ başvuru işlemi detaylarını araştırıyor. 4 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim

kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz. İşte MSÜ başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı...

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

MSÜ başvuru ücreti 110,00 TL olarak açıklandı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.

NEREYE YATIRILIR?

Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde sınav ücretini yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.



Sınav ücreti ödeme işlemleri 24 Şubat 2021 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.