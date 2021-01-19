Aleyküm Selam Ne Demek? Aleyküm Selam'ın Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı Nedir?

Aleyküm selam, Arapça bir terimdir. Kısaca, Allah'ın selamı sizin de üzerinize olsun anlamına geliyor. Selamlaşmada alınan selamın karşılığı olarak söyleniyor. Bazı lehçelerde "Aleykum selam" olarak dillendiriliyor. Peygamber Efendimizin selamlaşmanın önemini vurguladığından, İslamiyet'te "ve aleyküm selam, rahmetullahi ve bereketuh" olarak kullanılıyor.

Aleyküm Selam Ne Demek?

İslamiyet'te, Müslümanların birbirlerini Allah'ın (CC) adıyla selamlamaları esastır. İki kişi birbirleriyle karşılaştıklarında ilk gören veya davranan kişi "selamün aleyküm" yani selâm sizin üzerinize olsun, Allah sizi her türlü kaza ve belâdan korusun der. Selamı alan kişi de aleyküm selam yani Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizi her türlü kaza ve beladan korusun der.

Aleyküm Selam'ın Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı Nedir?

Aleyküm selam, Arapça bir terimdir. Müslümanlar arasında selamlaşma aracı olarak kullanılır. Türkçe anlamı kısaca, "Allah'ın selamı sizin de üzerinize olsun" demektir. Aleyküm selam, Türkçe yazılışı ve okunuşudur. Arapça yazılışı farklıdır. Arap biriyle karşılaşıldığında aynı şekilde selamlaşma yapılabilir.

TDK Sözlüğüne Göre Aleyküm Selam Ne Demek?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre "aleykümselam" sözcüğün doğru yazılışıdır. Anlamı ise; "esenlik ve selam üzerinize olsun" demektir.

Aleyküm Selamın Önemi

İslam dini Müslümanları kardeş ilan etmiştir. Kardeşler arasındaki birlik ve bağı sağlamak için aralarında selamlaşmayı öne çıkarmıştır. İslamiyet'te selam vermek sünnet, almak ise farzdır. Alınan selamın üstüne ekleyerek fazlasıyla selam vermek yine sünnettir. Peygamber Efendimiz, "aranızda selamı yayınız" hadisiyle selamlaşmanın önemini vurgulamıştır.

Kuran'ı Kerim'de de 40 yerde "selam" sözcüğü geçiyor. Nisa suresinin 4. ayetinde " Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı ile karşılık verin” buyruluyor. Peygamber Efendimiz de "Amellerin en hayırlısı yemen, yedirmen, tanıdığın tanımadığın herkese selam vermendir" diyerek selamlaşmanın önemini vurgulamıştır. Aynı zamanda selam vermenin, almanın sevap kazandıracağını, cennete girmeyi vesile kılacağını müjdelemiştir.

İslam dini selam almayı farz olarak kabul etmiştir. Tevazu dini olduğu için selamı alan kişinin daha güzel şekilde karşılık vermesini tavsiye ediyor. Bu nedenle, selamı alan kişi, "ve aleyküm selam", "ve aleyna aleyküm selam", "aleyküm selam, rahmetullahi ve bereketuh" gibi karşılık verebiliyor.