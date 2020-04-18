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    18.04.2020 - 02:22 |

    El-Hamîd Ne Demek? El-Hamîd Fazileti Ve Anlamı

    Esmaül Hüsna güzel isimlere denmektedir. Allah'ın Esmaül Hüsnası 99 adettir. Her bir ismin anlamı ve faziletleri farklıdır. Bu anlamları ve faziletleri öğrenmek ise mümkündür. El-Hamîd isminin ise bir anlamı ve faziletleri bulunmaktadır. Peki El-Hamîd isminin anlamı nedir? El-Hamîd isminin faziletleri nelerdir? Sizlere El-Hamîd isminin anlamını ve faziletlerini açıkladık.

    El-Hamîd Ne Demek? El-Hamîd Fazileti Ve Anlamı

    El-Hamîd Allah'ın en güzel isimlerinden birisidir. El-Hamîd isminin anlamı ile ilgili bolluk ve bereket için çekilmesi yönünde rivayetler bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içinde birçok anlam bulunmaktadır. Bunlardan birisi de El-Hamîd ismidir.

    El-Hamîd Anlamı Nedir?

    El-Hamîd ismi Hamd kelimesinden gelen bir isimdir. Hamd kelimesinin anlamı ihsan sahibi büyüğü övmek, tâzim ve teşekkür kasdiyle medh ü senâ etmektir. El-Hamîd isminin anlamı ise kendisine hamd ü senâ olunan, bütün varlığın dili ile biricik övülen, medhedilen anlamını taşımaktadır.

    El-Hamîd Faziletleri Nelerdir?

    - Her gün 62 kez ''Ya Hamîd celle celâlühü'' ismi okunur ise o kişi övünülen ve beğenilen bir ahlaka sahip olur.
    - Kötü huylara sahip biri 3844 kere ''Ya Hamîd celle celâlühü'' ismini okur ise çok kısa zamanda iyi ahlaklı olur ve ahlakı düzelir.
    - Kötü ahlaklı birsi su içtiği bardağa ''Ya Hamîd celle celâlühü'' ismi yazılır ise güzel ahlaklı olur.
    - 5 vakit namaz kılındıktan sonra 62 defa ''Ya Hamîd celle celâlühü'' zikrine devam edilir ise o kişi herkes tarafından sevilir.
    - Bu ismi celili çok okuyan kişiler güzel amel ve söz sahibi olurlar.
    - Bu ismi okuyanlar, nimet içerisinde yaşar.
    - Sabah namazı kılındıktan sonra 99 kez okuyup, ellerini üfleyerek yüzüne süren kişiye Allah aziz kılar. Onlara yardım ederek yüzünü nurlandırır.
    - Sabah ve akşam namazı kılındıktan sonra 66 defa okuyan kişinin hareketleri ve sözleri güzelleşir.

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