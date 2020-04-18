El-Hamîd Ne Demek? El-Hamîd Fazileti Ve Anlamı

El-Hamîd Allah'ın en güzel isimlerinden birisidir. El-Hamîd isminin anlamı ile ilgili bolluk ve bereket için çekilmesi yönünde rivayetler bulunmaktadır. Esmaül Hüsna içinde birçok anlam bulunmaktadır. Bunlardan birisi de El-Hamîd ismidir.



El-Hamîd Anlamı Nedir?



El-Hamîd ismi Hamd kelimesinden gelen bir isimdir. Hamd kelimesinin anlamı ihsan sahibi büyüğü övmek, tâzim ve teşekkür kasdiyle medh ü senâ etmektir. El-Hamîd isminin anlamı ise kendisine hamd ü senâ olunan, bütün varlığın dili ile biricik övülen, medhedilen anlamını taşımaktadır.



El-Hamîd Faziletleri Nelerdir?



- Her gün 62 kez ''Ya Hamîd celle celâlühü'' ismi okunur ise o kişi övünülen ve beğenilen bir ahlaka sahip olur.

- Kötü huylara sahip biri 3844 kere ''Ya Hamîd celle celâlühü'' ismini okur ise çok kısa zamanda iyi ahlaklı olur ve ahlakı düzelir.

- Kötü ahlaklı birsi su içtiği bardağa ''Ya Hamîd celle celâlühü'' ismi yazılır ise güzel ahlaklı olur.

- 5 vakit namaz kılındıktan sonra 62 defa ''Ya Hamîd celle celâlühü'' zikrine devam edilir ise o kişi herkes tarafından sevilir.

- Bu ismi celili çok okuyan kişiler güzel amel ve söz sahibi olurlar.

- Bu ismi okuyanlar, nimet içerisinde yaşar.

- Sabah namazı kılındıktan sonra 99 kez okuyup, ellerini üfleyerek yüzüne süren kişiye Allah aziz kılar. Onlara yardım ederek yüzünü nurlandırır.

- Sabah ve akşam namazı kılındıktan sonra 66 defa okuyan kişinin hareketleri ve sözleri güzelleşir.