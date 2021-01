Feyz Almak Ne Demek? Feyzalmak Kelimesinin Anlamı Ve Doğru Yazılışı

Bu kavram 13. yüzyıldan sonra kalbe doğan iman nuru ve ilim aşkı olarak tanımlanmıştır. Birçok mutasavvıfa göre Allah ve ahiret inancı ancak feyz almakla ve ilimle olur. Büyük evliyaların yolundan gitmek ve bir mürşide tabi olmak da buna delalettir.



Feyz Almak Ne Demek?



Feyz, kalple idrak edilen bilgidir. Akılla idrak edilen bilgilere ise malumat ya da ilham adı verilir. Feyzin mümin kullara ulaşmasında birçok yol vardır. Bunların başında nebiler ve resuller gelir. Nebilerin Allah katından nazil olan vahiyleri insanlara ulaştırması, feyz almanın yollarından biridir. Hak ile batılı ayıran nurani bilgiler, kişinin Allah'ın takdirini kazanmasında etkili olur.



Feyz Almak Kelimesinin Anlamı ve Doğru Yazılışı



Arapça kökenli bir kelime olan feyz, bolluk ve verimlilik demektir. Diğer bir anlamı ise kalbe gelen ışık, nimet ve ihsandır. Kelimenin çoğulu ise ''füyuzat'' şeklinde yazılır. ''Füyüzat'' ve ''fuyuzat'' şeklinde yazılması yanlıştır.



''Feyiz'' ve ''Feyz'' şeklinde yazılabilir. Her iki kullanım da doğrudur.



Feyz Kaynakları Nelerdir?



İbn-i Arabi'ye göre feyz kaynaklarının başında her şeyin yaratıcısı olan Allah gelir. Mutasavvıflar tarafından İlk İlke ve İlk Neden olarak tanımlanan Allah, kullarını doğru yola sevk eder. Peygamber efendimizin sünnet ve hadisleri de her Müslümanın faydalanması gereken feyz kaynaklarıdır. Her biri hikmetli ve faziletli olan hadisler, tüm insanlığı ilgilendiren evrensel mesajlar taşır.



Kuran'ı Kerim'de ''hala akletmeyecek misiniz'' ayeti birçok yerde geçer. Aynı zamanda kalp gözünden bahsedilir. Aklın ve kalp gözünün açık olması için Kuran-ı Kerim de yararlanılması gereken bir diğer feyz kaynağıdır. Bunun dışında büyük alimlerin kitapları ve Allah'ın yarattığı varlıklar hem feyz hem de ibret kaynağıdır.



Feyz Almanın Faydaları Nelerdir?



Feyz insanı haramdan, küfürden ve şirkten korur. Tek yaratıcının Allah olduğunu bilen insan, başka hiçbir şeyi ona ortak koşmaz. Hayra yönelir ve küçük - büyük tüm günahlardan uzak durur. Feyz almak Müslümanların kalbindeki ahiret inancını pekiştirir. Ahiret inancı güçlenen müminler dünya sevgisinden ve hırsından uzaklaşır.