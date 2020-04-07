Mutmain Nedir? Mutmainlik Ne Demektir? Tdk'ya Göre Mutmain Olmak Ne Anlama Gelir?

Mutmain kelimesi Arapçadan gelmiş İslami bir terimdir. Tatmin olmak, doyuma ulaşmak demektir. İnsanların gönülden inanması anlamına da gelmektedir. Mutmain inanmış, emin olma durumudur.



Mutmain kelimesinin anlamı diğer bir değişle sakin olma ve huzurlu olma durumu anlamına gelmektedir. İnsanların olaylar karşısında sakin, emin ve rahat olma durumlarında mutmain kelimesi kullanılabilir.



Mütmainlik Ne Demektir?



Mütmainlik kelime anlamı bir olay karşısında tatmin olmuş veya içi rahatlamış kişilere denir. Herhangi bir durumda şüphesi kalmayan, gönülden inanan ve emin olmuş insanlara söylenmektedir. Kısacası mutmain olma durumu denmektedir.



Mutmain Kelimesinin Dini Anlamı



Mutmain kelimesi İslami bir terimdir ve Arapçadır. Dini bir anlamı olan mutmain günümüzde pek fazla kullanılmamaktadır. Mutmain kelimesinin dini anlamı kānî, müsterih, emin ve şüphesi olmayan anlamlarına gelmektedir.



Mutmain Kelimesinin Türk Dil Kurumundaki Anlamı



Mutmain kelimesi dilimizde çok fazla kullanılmasa da Türk Dil Kurumunda açıklaması yapılmıştır. Günümüzde bazı yerlerde adı geçen mutmain kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şudur:



- İnanmış, gönlü kanmış, emin olan.