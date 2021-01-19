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    19.01.2021 - 12:21 |

    Peygamber İsimleri Ve Anlamları: Kuran'da Geçen Peygamber İsimleri Nelerdir?

    Kuran-ı Kerim'de 25 peygamberin adı geçmektedir. Adı en çok geçen peygamberler sırasıyla Hz. Muhammed, Hz. Musa, Hz. Nuh, Hz. Yusuf ve Hz. İsa'dır. Buna karşın birçok hadise göre Allah 24 bin peygamber göndermiştir. Bu sayı bazı kaynaklarda 224 bin olarak geçer. Kuran'da geçen peygamber isimleri ve anlamları nelerdir? İşte, tüm detaylar.

    Peygamber İsimleri Ve Anlamları: Kuran'da Geçen Peygamber İsimleri Nelerdir?

    Peygamberlerin bir diğer adı da nebidir. Kendisine kitap indirilmiş peygamberlere ise resul denir. Dinimize göre resuller Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Davut ve Hz. İsa'dır.

    Peygamber İsimleri ve Anlamları

     Hz. Muhammed: Övgüye yarışır, methedilmeye layık.

     Hz. Adem: Yokluk. (Allah'ın ilk insanı yokluktan yarattığına delalettir.)

     Hz. İdris: İlim sahibi, alim zat.

     Hz. Yusuf: Ağlayan, ah eden, Allah'a sığınan.

     Hz. Musa: Bir görevi yerine getirmek üzere vazifelendirilen.

     Hz. Yunus: Bir balık adı.

     Hz. Zekeriya: Allah unutmadı.

     Hz. İshak: Gülmek, tebessüm etmek.

     Hz. Zülküf: Ulu, yüce, âli, makam sahibi.

     Hz. Eyüp: Üzüntü içerisinde olan, ağlayan.

     Hz. Hud: Büyüklük, saygı, hürmet gösteren.

     Hz. İbrahim: Halkını düşmanlara karşı gözeten, korucu, hami.

     Hz. Süleyman: Sakin, sebatkar, sabırlı.

    Not: Kuran'da adı geçen bazı peygamberlerin isimleri kabile ve yer adlarıdır. Özel isim oldukları için sözlüklerde tam karşılığı bulunmamaktadır.

    Kuran'da Geçen Peygamber İsimleri Nelerdir?

     Hz. Muhammed

     Hz. Adem

     Hz. Idris

     Hz. Lut

     Hz. Yusuf

     Hz. Yakup

     Hz. Musa

     Hz. Yunus

     Hz. Zekeriya

     Hz Elyesa

     Hz. İlyas

     Hz. İsa

     Hz. Nuh

     Hz. İshak

     Hz. İbrahim

     Hz. Nuh

     Hz. Hûd

     Hz. Salih

     Hz. İbrahim

     Hz. Şuayb

     Hz. Harun

     Hz. Davud

     Hz. Yahya

     Hz. Süleyman

     Hz Eyüp

     Hz. Zülküf

     Hz. Yahya

    Peygamberlerin Diğer İsimleri Nelerdir?

    1- Hz. Muhammed: Habibullah

    Habibullah, Allah'ın dostu, Allah'ın sevdiği ve gözettiği kul demektir.

    2- Hz. Musa: Kelimullah

    Allah'ın kendisiyle konuştuğu kişi demektir.

    3- Hz. Nuh: Neciyullah

    Ne olursa olsun vazgeçmeyen, her daim Allah yolunda mücadele eden demektir.

    4- Hz İsa: Kelimetullah

    Sözlük anlamı Allah'ın ruhu demektir. Kelime sözcüğünün kökeni Logos'dan gelir. Logos kelimesi ise ruh anlamına geldiği için Hz. İsa'ya Kelimetullah denir.

    5- Hz. İbrahim: Halilullah

     Allah'ın güvendiği ve razı olduğu kul anlamına gelir.

    6- Hz. Adem: Safiyullah:

    Temiz, arındırılmış, nurlu demektir.

    Ülü'l Azm Peygamberlerinin İsimleri Nelerdir?

    Ülü'l Azm, dini tebliğ ederken azmeden, sabır ve sebat sahibi olan peygamberlere verilen isimdir. Ahkaf Suresinin 35. ayetine göre Ülü'l Azm peygamberleri sırasıyla Hz. Muhammed, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsa ve Hz. Musa.

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