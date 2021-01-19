Peygamber İsimleri Ve Anlamları: Kuran'da Geçen Peygamber İsimleri Nelerdir?

Peygamberlerin bir diğer adı da nebidir. Kendisine kitap indirilmiş peygamberlere ise resul denir. Dinimize göre resuller Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Davut ve Hz. İsa'dır.

Peygamber İsimleri ve Anlamları

Hz. Muhammed: Övgüye yarışır, methedilmeye layık.

Hz. Adem: Yokluk. (Allah'ın ilk insanı yokluktan yarattığına delalettir.)

Hz. İdris: İlim sahibi, alim zat.

Hz. Yusuf: Ağlayan, ah eden, Allah'a sığınan.

Hz. Musa: Bir görevi yerine getirmek üzere vazifelendirilen.

Hz. Yunus: Bir balık adı.

Hz. Zekeriya: Allah unutmadı.

Hz. İshak: Gülmek, tebessüm etmek.

Hz. Zülküf: Ulu, yüce, âli, makam sahibi.

Hz. Eyüp: Üzüntü içerisinde olan, ağlayan.

Hz. Hud: Büyüklük, saygı, hürmet gösteren.

Hz. İbrahim: Halkını düşmanlara karşı gözeten, korucu, hami.

Hz. Süleyman: Sakin, sebatkar, sabırlı.

Not: Kuran'da adı geçen bazı peygamberlerin isimleri kabile ve yer adlarıdır. Özel isim oldukları için sözlüklerde tam karşılığı bulunmamaktadır.

Kuran'da Geçen Peygamber İsimleri Nelerdir?

Hz. Muhammed

Hz. Adem

Hz. Idris

Hz. Lut

Hz. Yusuf

Hz. Yakup

Hz. Musa

Hz. Yunus

Hz. Zekeriya

Hz Elyesa

Hz. İlyas

Hz. İsa

Hz. Nuh

Hz. İshak

Hz. İbrahim

Hz. Nuh

Hz. Hûd

Hz. Salih

Hz. İbrahim

Hz. Şuayb

Hz. Harun

Hz. Davud

Hz. Yahya

Hz. Süleyman

Hz Eyüp

Hz. Zülküf

Hz. Yahya

Peygamberlerin Diğer İsimleri Nelerdir?

1- Hz. Muhammed: Habibullah

Habibullah, Allah'ın dostu, Allah'ın sevdiği ve gözettiği kul demektir.

2- Hz. Musa: Kelimullah

Allah'ın kendisiyle konuştuğu kişi demektir.

3- Hz. Nuh: Neciyullah

Ne olursa olsun vazgeçmeyen, her daim Allah yolunda mücadele eden demektir.

4- Hz İsa: Kelimetullah

Sözlük anlamı Allah'ın ruhu demektir. Kelime sözcüğünün kökeni Logos'dan gelir. Logos kelimesi ise ruh anlamına geldiği için Hz. İsa'ya Kelimetullah denir.

5- Hz. İbrahim: Halilullah

Allah'ın güvendiği ve razı olduğu kul anlamına gelir.

6- Hz. Adem: Safiyullah:

Temiz, arındırılmış, nurlu demektir.

Ülü'l Azm Peygamberlerinin İsimleri Nelerdir?

Ülü'l Azm, dini tebliğ ederken azmeden, sabır ve sebat sahibi olan peygamberlere verilen isimdir. Ahkaf Suresinin 35. ayetine göre Ülü'l Azm peygamberleri sırasıyla Hz. Muhammed, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsa ve Hz. Musa.