Tövbe Namazı Nedir, Nasıl Kılınır? Tevbe Namazının Niyet Edilişi Ve Okunacak Dualar

Günah ve çirkin sayılan işleri yapmaktan kaçınmak dinimizin emridir.Bununla birlikte insanlar suç ve günah işleyebilirler. Kur'ân-ı Kerîm ve ha-dîs-i şeriflerde bir günah işlenmesi durumunda, kişinin günahta ısrar etme-yerek hemen tövbe etmesi gerektiği ve Allah'ın içten yapılan tövbeleri kabuledeceği belirtilmiştir. Esasen tövbe ve istiğfarda bulunmak için günah işle-miş olmak gerekmez. Peygamberimiz, geçmiş-gelecek günahlarının affolun-duğu/affedileceği bildirildiği halde, günde yetmiş kere, yüz kere tövbe istiğ-farda bulunmuştur. Özellikle mübârek gecelerde ve seher vakitlerinde olmaküzere, kıldığı namazların sonunda selâm vermeden önce ve selâmdan son-raki tesbîhatın ardından kulun tövbe ve istiğfarda bulunması durumunda,Cenâb-ı Allah'ın bağışlaması umulur. Ayrıca Peygamberimiz tövbe nama-zına ilişkin olarak,"Bir kul günah işler de sonra kalkıp güzelce abdest alıptemizlenir ve iki rek‘at namaz kılarak Allah'tan bağışlanmak dilerse Allahonu mutlaka affeder"buyurmuş ve arkasından şu âyeti okumuştur:"Onlarçirkin bir iş yaptıklarında ya da kendilerine zulüm ve haksızlık ettikleri za-man hemen Allah'ı hatırlayıp, günahlarının affedilmesini isterler; zaten gü-nahları Allah'tan başka kim affedebilir ki! Bunlar o günahı bile bile bir dahayapmazlar"(Âl-i İmrân 3/135)

Tövbe Namazı Nedir Nasıl Kılınır?

Yaşadığımız bu hayatta hiç kimse dört dörtlük değildir. İnsanlar yaradılış gereği günah işleyebilirler. Günah işleyen insanlar eğer ki günahların da ısrar etmezlerse Allah-ü Teala'nın günahlarını tövbe ederlerse affedeceği buyrulmaktadır.

Tövbe namazı günah işleyen bir kişinin kalkıp abdest alarak iki rekat namaz kılması işlediği günahtan dolayı pişman olması bol bol tövbe istiğfar etmesi demektir. Tövbe namazı iki rekat olup abdest alınarak kılınmaktadır.

Tövbede hangi dualar okunmalıdır?

Tövbe edecek kimsenin iki rekât namaz kıldıktan sonra Allah’a hamd, Resûlüne (s.a.s.) salât ve selam getirdikten sonra tövbe ve istiğfar etmesi, akabinde de salavat ve hamd ile bitirmesi tövbenin adabındandır.



Hz. Peygamberin (s.a.s.), bağışlanması için yaptığı pek çok duadan ikisi şudur:



اللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْحَمْنِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ



(Allah’ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.) (Buhârî, Ezân 149; Müslim, Zikir, 48)



رَبِّ اغْفِرْ لِى خَطِيئَتِى وَجَهْلِى وَإِسْرَافِى فِى أَمْرِى كُلِّهِ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطَايَاىَ وَعَمْدِى وَجَهْلِى وَهَزْلِى ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِير



(Allah’ım! Günahlarımı, bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla! Allah’ım! Ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, hataen ve kasten işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter.) (Buhârî, Deavât, 60).

Tövbe Namazının Niyet Edilişi ve Okunuşu

Günah işleyen insanlar yaptıkları bu günahlardan pişmanlık duyup tövbe etmek istemeleri gayet doğal bir davranıştır. İnsanların yaradılış gereği günah işleyebilirler. İslam dini her şey için muhakkak ki kolaylıklar sağlamıştır. Yapılan günaha karşıda tövbe namazı Allaha yalvarmak tövbe istiğfar etmektir. Her namaz için niyet önemlidir. Tövbe namazı için de niyet şöyledir.

Niyet ettim Allah'ım senin rızan için tövbe namazını kılmaya denir ve söylenir. Tövbe namazı iki rekattır. İlk rekatta Allah-ü Ekber deyip iftidah tekbiri alıp sübahaneke duasını okuruz Sübhaneke duasından sonra besmele çekerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'nın ardından zamlı süre okuruz. İkinci rekatta Fatiha suresi ve zamlı sure okunmaktadır.

İstiğfar duası nedir?

İstiğfar, işlenen günahlardan ve hatalardan dolayı Allah’tan af ve mağfiret niyaz etmek demektir. Kur’an-ı Kerim’de işledikleri kötülüklerden pişman olup tövbe-istiğfarda bulunanlar övülmektedir (Âl-i İmrân, 3/135). Kaynaklarda içeriği bakımından “istiğfar” anlamı taşıyan pek çok dua vardır. Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Seyyidü’l-istiğfâr” (İstiğfârın en güzeli) diye nitelediği dua şöyledir:



اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى ، اغْفِرْ لِى ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ



(Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben Senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla Senin ahdin ve va’din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden Sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim; günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü Senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz.) (Buhârî, Deavât, 2)



Aslında kişinin Rabbine yönelerek içinden geldiği gibi dile getirdiği her türlü bağışlanma duası zaten bir istiğfardır.

Arefe Günü Nasıl Tövbe Edilir?

Dinimizde bazı günler ve geceler mübarek günlerden sayılmaktadır. Bu mübarek günlerde tövbe etmek daha çabuk makbul olunacağına dair rivayetler vardır. Arefe günü be bu mübarek günlerdendir Arefe günü insanlar zikir çekerek, dua ederek Allah'a yalvararak kuran okuyarak Arefe günlerini idrak ederler.

Arefe Gününün Önemi Nedir?

Arefe günü İslam alemi için önemli olan günlerden birisini oluşturur. Bayramdan bir önceki günü ifade eder. Kişiler bugünlerini ibadet ağırlıklı geçirirler. Çünkü bugünler de ibadetin sevabı daha büyük olmaktadır. Bunun yanı sıra Arefe günleri kişilerin vefat eden yakınlarını mezarlıkta ziyaret ettikleri gündür. Bugünlerde mezarlık ziyareti yapmak daha çok sevaptır. Arefe günü aynı zamanda kişilerin tövbesinin de kabul olacağı günlerden biridir.