Zikir Nedir, Nasıl Yapılır? Zikir Çekmenin Faydaları Ve Faziletleri Nelerdir?

İçerisinde Allah esmaları bulunan kelimeleri yahut Allah için söylenmiş onu yücelten kelimeleri söylemek dilde sürekli tekrar etmek Allah’ın en sevdiği ibadetlerdendir. Nafile ibadet olarak da bilinen belirli dua veya esmaları dilde tekrar etmek birçok tasavvufi yol için başlangıç kabul edilmektedir.

Zikir Nedir?

Allahın isimlerini, sıfatlarını onu öven kelimeleri Kuranda geçen ve zikredilmesini istediği kelime veya duaları dilde tekrar ederek söylemeye zikir denmektedir. Zikir dilde başlayıp belli tekrarlardan sonra kalpte devam edebilen bir keşif halidir. Tasavvuf için zikir en önemli dilin ve kalbin teslimiyetinin başlangıcı kabul edilen bir yolculuktur.

Zikir Nasıl Yapılır?

Zikir Allaha duyulan sevgi ve muhabbetin göstergesi olması için Allah için yapılır. Gizli olarak insanlara gösterişsiz şekilde yapılması Allah için en kıymetli olanı olduğunu hadislerden öğrenmek mümkündür. Zikir çekmek için önce tövbe etmek manasında estağfurullah zikri çekmek daha sonra çekilmek istenen zikre devam etmek alimlerce uygulanan bir yöntemdir. Zikir çekilirken sadece Allahu Tealanın isimleri değil peygamberleri özellikle Muhammed sallallahu aleyhi vesselleme de salavat çekmek oldukça kıymetli ve bağışlanma nedeni olmaktadır.

Zikrin Faydaları Ve Faziletleri Nelerdir?

​​​​Zikir çekmek Allah ile kul arasında bir ibadet olduğu için oldukça samimi bir ibadet şeklidir. Kalben niyet etmek zikri kalbi bir çerçevede kıymetli kılmaktadır. Zikir çekmenin maddi ve manevi birçok faydaları bulunmaktadır. Örneğin Allahu Tealanın en çok sevdiği zikirlerden olan Subhanallahi ve bihamdihi zikri kişinin maddi manevi genişlemesine vesile olan günahlardan alıkoyan bir zikir olmaktadır. Hadisi şeriflerde sevabının çok olacağı da belirtilmektedir.

Her zikir belirli bir enerjiyi açığa çıkarabildiği için insanda yeni keşifler ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Zikreden kişinin kalbi de aynı şekilde belli bir zamandan sonra zikre devam ettiği için zikreden kişilerde kalp rahatsızlıklarının görülmediği ve alzahimer gibi rahatsızlıklara yakalanmadıkları ortaya çıkmaktadır.

Zikrin Manevi Faydaları Nelerdir?

Zikrin manevi faydaları zikir çeken kişi kendini daha güvende daha huzurlu hissetmeye başlamaktadır. Güven ve Allah tarafından görülme ve duyulma düşüncesi zikreden kişide sürekli olduğu için zikir çeken kişilerin kötü kelimeler söyleyemediği gözlenmektedir. Allah zikir sayesinde kişinin dilindeki kötü cümleleri temizlediği gibi zikre devam eden kişinin kalbindeki kötülükleri de temizlemektedir.