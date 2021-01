Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır? Tesbihatların Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Zikir, dil ile söylemek ve tekrarlamaktır. İslam’da zikir kuran okumak, dini anlatmak ve sünnete uygun tesbihat yapmaktır. Müslümanlar güne sabah namazı ile başlar ve güneşi üzerine doğurmaz. Yani güneş yükselene kadar uyumaz ve bu esnada zikir yapar.



Sabah Namazı Tesbihatı Nasıl Yapılır?



Sabah namazı sonrasında yapılan zikirler üst kısımda da ifade ettiğimiz gibi sünnete uyması gerekir. Her namaz sonrası yapılan subhanallah (33 kere), elhamdullilah (33 kere) ve Allah-u Ekber (33 kere) zikirleri ihmal edilmemelidir. Rasulullah aleyhisselam fakir bir Müslümanın zenginler gibi mal infak sevabı kazanması için her farz namazı sonrasında bu zikirleri yapmalıdır.



Tesbihatların Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı



Bu zikirler dışında sünnet olan sabah ve akşam zikirleri yapılmalıdır. Zikirler şu şekildedir:



1- Ayet-e kürsi (3 defa),

2- İhlas Suresi ( 3 defa),

3- Felak Suresi (3 defa),

4- Nas Suresi (3 defa),

5- Subhanallahi vebihamdihi: Adede halgihi, ve ridanefsih, ve zinete arşihi ve midada kalimatihi,



‘Yarattıklarının sayısınca, kendisinin razı olacağı kadar, arşın ağırlığı ve kelimelerinin çokluğunda hamdederek Allah-u teala noksanlardan beri olduğunu kabul ederim. (Müslim)



6- Allahümme inni eseluke ılmen nafia, ve rızgan tayyibev ve amelemmetegabbela.



‘Allah’ım (senden) faydalı ilim, ter temiz bir rızık, kabul olan amel isterim.’ (İbn Mace)



7- Allahümme alimelgaybi veşşehadeti fatırassemavati velard, rabbe kuli şeyin vemalikahu, eş hedu en la ilahe illa ente, euzü bike min şerri nefsi, ve min şerri şeytani ve şirkihi, ve en egtarifa ali nefsi, sen ev ecurrahu ila muslime.



‘Gizli ve aşikarı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı Allah’ım! Her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka hak ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden sana sığınırım. Şeytan ve şirkin şerrinden, nefsime kötülük etmekten veya onu (kötülüğü) bir Müslüman’a götürmekten sana sığınırım.’ (Tirmizi, Ebu Davud)



8- Allahümme inni euzu bike minel hemmi vel hazeni ve euzu bike minel aczi vel kesali ve euzu bike minel cubni vel buhli ve euzu bike mineğlebatitdeyni ve gahriricali.



‘Allah’ım! Keder ve hüzünden, aciz olmaktan, tembel olmaktan, korkak olmaktan ve cimri olmakta, beli büken borçtan, insanların bana galip gelmesinden sana sığınırım.” ( Buhari)



Bu dualarla birlikte sahih sünnette birçok dua bulunmaktadır. Sabah ve akşam zikirleri manevi bir kalkandır.