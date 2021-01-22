Veccehtü Duası Nedir? Veccehtü Duası Namazda Okunur Mu?



Veccehtü duası Şafii mezhebine inanlar tarafından sık sık okunur. Tabi ki de Şafii mezhebindekilerin okuması gerekmektedir. Şafii mezhebinden olmayanlar da Veccehtü duası yerine başka bir dua okumaktadırlar. Örneğin çoğunluğun mezhebi olan Hanefi mezhebine inanalar bu dua yerine Subhaneke duasını okur.



Veccehtü Duası Nedir ve Nasıl Okunur?



Veccehtü duasının Arapça okunuşu namazda okunur. Veccehtü duasının Arapça okunuşu da şu şekildedir:



Veccehtu vechiye lillezî fetara's-semâvâti ve'l-arda hanîfen muslimen ve mâ ene minel-müşrikîn. İnne salâti ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi Rabbi'l-âlemîn. La şerike lehu ve bizalike umirtu ve ene minel müslimin.











Veccehtü Duası Namazın Hangi Bölümünde Okunur?



Veccehtü duası namaza ilk başlandığı zaman okunur. Tabi ki de Şafii mezhebine inanlar için bu durum geçerlidir. Bunun yerini Subhaneke Hanefi mezhebine inanlar için alır. Farklı mezhepte olanlar da genelde Veccehtü duası yerine Subhaneke duasını okur.



Veccehtü Duasını Hanefiler Okuyabilir mi?



Elbette Veccehtü duası acil durumda okunabilir. Duanın akla gelmemesinden kaynaklanan sorunlar için Veccehtü duası herkes tarafından namazda okunabilir.