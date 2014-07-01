Ramazan’da doğru beslenmenin püf noktaları

Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların günlük beslenme alışkanlıklarında büyük değişiklikler meydana gelirken, günlerin uzun olması nedeniyle yaklaşık 18 saat süren açlık herhangi bir sorunu olmayanlar için dahi çeşitli riskler oluşturuyor. Bu uzun sürede vücuda sıvı ve kalori içeren hiçbir besin girmemesi ve insan vücudunun yazın özellikle daha fazla suya ihtiyaç duyması nedeniyle Ramazan ayında beslenmesinin püf noktalarını anlatan Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Sevhan Uygun, doğru beslenme alışkanlıkları ile Ramazan ayının sağlık sorunu yaşanmadan geçirilebileceğini söyledi.

Uygun, "Günlük yaşantısında sağlık problemi olmayan, düzenli bir şekilde kullanması gereken ilaçlar bulunmayan kişiler için aslında Ramazan bir fırsat. Eğer Ramazan'da sağlıklı beslenirlerse vücutta bir detoks etkisi de görülecektir ancak bu yıllarda Ramazan'ın sıcak günlere denk gelmesi nedeniyle biraz daha dikkatli beslenilmesini gerektiriyor” dedi.



Sağlık problemlerinin yaşanmaması, huzurlu ve keyifli bir Ramazan geçirilmesi için dikkat edilecek hususları belirten Uygun, "En başta gelen husus, mutlaka sahur yapılmalı, asla 1 öğüne düşülmemeli. Günde bir öğün, sadece iftarda yemek en tehlikelisi. Sahurda süt, peynir, yumurta, zeytin, domates, salatalık, mevsim yeşillikleri, taze meyveler ya da bu meyvelerden yapılmış kompostolar, kepekli ya da tam tahıllı ekmek gibi besinler tercih etmeliyiz. İçecek olarak komposto dışında ayran ya da bitki çaylarının yer aldığı bir kahvaltı yapmak en doğru seçim olacaktır. Sahur sonrasında tekrar uyuduğumuz için yağ depolanmasının artmasını engellemek adına çok yağlı gıdalardan uzak durulmasında fayda var. İftarda ise orucu su ile açalım ve sonrasında soğuk veya sıcak bir çorba içelim. Çorbanın yanında 1 dilimi aşmamak kaydı ile ekmek veya pide de yenilebilir.

Çorbadan sonra yaklaşık 15-20 dakika kadar bir ara verdikten sonra yemeğe geçelim. Yemek tercihimizi de etli sebze yemeği veya ızgara et yanına salata veya kuru baklagil yemeği ve yanında yoğurt, çok az pilav veya makarna olarak düşünebiliriz. Pilav tercihinizi bulgur pilavı veya esmer pirinçten yapılmış pilav, makarna tercihinizi ise kepekli makarnadan yana kullanmak daha doğru seçim olacaktır. Tıka basa yememeli, çok fazla çeşidi karıştırmamalıyız. Meyve veya tatlıyı yemekten hemen sonra değil, yaklaşık 1,5-2 saat sonra tüketmeye çalışmalıyız” dedi.