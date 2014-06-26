Ramazan’da tuz ve su dengesine dikkat!

Ramazan boyunca hem yeterli sıvı almaya hem de dengeli beslenmeye özen göstermek gerekiyor. Uzun açlık sonucu kan şekerinin düşmesi başka rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Yüksek ısı ve nem vücuttan terleme ile sıvı-elektrolit kaybını artırıyor. Aşırı sıvı ve elektrolit kaybına bağlı olarak bayılma hissi, baş dönmesi, bulantı, dikkat dağınıklığı gibi sağlık problemleri oluşabiliyor. Özellikle tuz ve su dengesi Ramazan’da daha da önem kazanıyor. Tüketicileri bilinçlendirmek adına çalışmalar yapan Estuz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Özdemir, “Ramazan’da da tuzun dengeli ve bilinçli kullanılması gerekiyor. Ramazan ayında dengeli beslenmek ve yeterli sıvı almak hayati önem taşıyor. Su ile birlikte tuzun tüketim miktarı da dengelenmesi gerekiyor. Estuz olarak bilinçli tuz tüketimini misyon edinmiş bir firmayız. Bu misyonumuzun gereği tüketicilerimizi Ramazan’da da bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.



Sahurda su, iftarda tuz



Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erkan Avcı da Ramazan'da 2 öğün yemek yenildiğini belirterek, sahurda tuzlu gıdalardan kaçınılması gerektiğini söyledi.



Gün boyunca kaybedilen su ve tuzun geri kazanımında iftarın önem kazandığını belirten Avcı, “Erişkin bir insanın günlük tuz ihtiyacı 6-8 gram arasındadır. Ancak sıcak havalarda ya da ağır fiziksel çalışma şartlarında bu miktar artabiliyor. Tuz, insan bedeninin içerisindeki sıvıları dengeleyici özellik taşıyor. Gerekli miktarda su aldığımız durumlarda bile, tuz eksikliğinden dolayı vücudumuzdaki su miktarı tehlikeli bir şekilde normalin altına inebiliyor” diye konuştu.



Dahiliye Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan ise tuzun dengeli kullanımına dikkat çekerek; “Tuz fazla alındığında hem vücut su tutar hem de damar kasılması nedeniyle tansiyon yükselir. Tuz eksikliği ise tansiyon düşüklüğüne neden olur, halsizlik ve baş dönmesi oluşur. Bu nedenle Ramazan’da dengeli tuz tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.