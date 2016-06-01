Ramazan'da tavuk ve hindi tercih edin

Pekcan, tavuk etindeki proteinin, kaliteli protein kaynağı olduğunu belirterek, iftarda ağır hamur işi yiyecekler, kızartmalar, baklavalar yerine çorba, haşlanmış, ızgara veya fırında pişirilmiş tavuk veya hindi eti, sebze yemekleri, bol salata ve meyve yenilebileceğini ifade etti.

Ramazan ayında sağlık için daha düşük kalori, daha az yağ ve daha az kolesterol içeren tavuk veya hindi etinin tercih edilmesini öneren Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için beslenme planlarında uygulanması gereken püf noktaları açıkladı. Pekcan, yaşamın her döneminde olduğu gibi bu dönemde de amaç ‘yeterli ve dengeli beslenme’ olmalıdır dedi. Özellikle tavuk ve hindi eti tüketiminin koroner kalp hastalıkları riskini önemli derecede azalttığını ortaya koyan Pekcan, Ramazan ayında sağlık için daha düşük kalori, daha az yağ ve daha az kolesterol içeren tavuk eti tercih edilmelidir diye konuştu.

Pekcan; “Sahurda emilimleri diğer besinlere kıyasla daha yavaş olan, kan şekerini daha yavaş yükselten ve diğer besinlere kıyasla daha daha fazla tokluk hissi oluşturan besinler tercih edilmelidir. Et, tavuk veya hindi, süt, peynir, yoğurt, yumurta, mercimek vb. kuru baklagiller, bulgur, tam tahıl ekmeği, sebze ve meyveler gibi besinler ve/veya bu besinlerden oluşan yemekler tüketilmelidir. Sebzeli börekler ve meyve de yenebilir. Susama hissini artıran, kan şekerini ani yükselten ve sindirim güçlüğü yaşatacak kızartma türü yiyeceklerden ve hamur işlerinden, aşırı şekerli, tuzlu besin ve içeceklerden mümkün olabildiğince uzak durulmalıdır” diye konuştu.

Tavuk ve hindi etindeki protein, kaliteli protein kaynağıdır

Ramazan aylarındaki beslenmenin normal zamanlardaki beslenmeden farklı olmaması gerektiğine dikkat çeken Pekcan, “Vücudun her dönemde, yeterli ve dengeli miktarlarda besin öğesini vücuda alması gerekmektedir. Beslenme, besin çeşitliliğine dayalı olmalıdır. Dört besin grubunda yer alan besinler yaşa, cinsiyete, fizyolojik duruma göre gereksinmeyi karşılayacak miktarlarda tüketilmelidir. Optimal beslenme önerilerinde önemli yeri olan tavuk ve hindi eti, besin öğeleri açısından değerlendirildiğinde, dana ve koyun etinden daha düşük kalori sağlar, daha düşük yağ, daha düşük doymuş yağ ve daha az kolesterol içerir. Bu etlerin içerdiği proteinin çoğunluğu vücut proteinine dönüşebilir ve sindirilebilirliği yüzde 91-100’dür. Bu nedenle bu etlerin proteini iyi kaliteli protein kaynağı olarak nitelendirilir” dedi.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan’dan Ramazan ayında beslenme önerileri;

İftarda hamur işi yiyecekler, kızartmalar, baklavalar yerine çorbalar, haşlanmış-ızgara veya fırında pişirilmiş tavuk ya da hindi, sebze yemekleri, bol salata ve meyve yenilebilir. Kırmızı et yerine beyaz et; tavuk, hindi tüketilmelidir. Tavuk etinin hazırlanması ve sindirimi kolaydır. Özellikle sebzeler ile birlikte tüketilmesi sağlanmalıdır.

Süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagiller, sebze ve meyveler, tahıllardan oluşmuş karışık bir diyetin temini ve bir öğünde yenecek yiyeceklerin yaklaşık iki saatlik süre içinde tüketilmesi gerekir. Tek defada aşırı besin tüketiminden kaçınılmalıdır.



Tatlı olarak daha hafif olduğu için sütlü ve ( sütlaç, muhallebi ) meyveli tatlılar ( elma, kabak, ayva tatlısı) tercih edilmelidir.

Aşırı tuzlu yiyecekler ve içecekler örneğin turşular, tuzlu besinlerle ağır tatlı ve kızartma böreklerin sahurda yenmemesi daha doğrudur.

Sahurda emilimleri diğer besinlere kıyasla daha yavaş olan, kan şekerini daha yavaş yükselten ve diğer besinlere kıyasla daha fazla tokluk veren besinler tercih edilmelidir. Et, tavuk veya hindi, süt, peynir, yoğurt, yumurta, mercimek vb. kuru baklagiller, bulgur, tam tahıl ekmeği, sebze ve meyveler gibi besinler ve/veya bu besinlerden oluşan yemekler tüketilmelidir.

Ayrıca gün içinde susuz kalınacağından çorba, komposto, ayran, eklenmiş şeker içermeyen meyve suları tüketimi iyi birer seçenek olabilir. Sıcak havalarda terleme ile artan su kaybı günde 1,5-2 litre (8-10 bardak) su tüketerek dengelenmelidir. İftarda ve sahurda su tüketimi oldukça önemlidir.

Meyvenin kendisi de posa içeriği nedeniyle tercih edilmelidir.