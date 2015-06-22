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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Süt 5 saat boyunca tokluk hissi veriyor
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    22.06.2015 - 14:07 |

    Süt 5 saat boyunca tokluk hissi veriyor

    Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Neriman İnanç, sıcak yaz günlerine denk gelen Ramazan dönemini en sağlıklı şekilde geçirmek için sahurda süt içilmesini önererek, protein değeri yüksek olan sütün 5 saat boyunca tokluk hissi verdiğini ifade etti.

    Süt 5 saat boyunca tokluk hissi veriyor

    İnanç yaptığı açıklamada, Ramazan ayıyla birlikte sağlıklı beslenmenin daha da önem kazandığını belirterek, "Oruç tutanlar mutlaka sahura kalkmalı. Çünkü sahur açlık süresini kısaltıyor. Sahurda içilen 1 bardak süt ile bu sürenin daha da uzatılması mümkün" dedi.

    İnanç, Ramazan ayında beslenme konusunda yanlış uygulamalara dikkat çekerek şunları kaydetti:

    "Sağlıklı bir oruç için mutlaka sahura kalkılması gerekiyor. Sahurda mideyi daha geç terk eden, kan şekerini çok hızlı değiştirmeyecek besinler tercih edilmeli. Bir bardak sütün mide boşluğunu hissettirmeden insanı 5 saat tok tuttuğu bilimsel olarak da kanıtlandı. Bu nedenle sahurda 1 bardak süt içelim."

    İnanç, protein içeriği yüksek olan besinlerin midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktirdiğini söyleyerek, "Süt hem protein içeriği yüksek olan bir besin olması nedeniyle tokluk hissetmemize yardımcı oluyor hem de sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek oluyor. Sütün bileşimindeki yağ midede uzun süre kalarak tokluk duygusunun uzun sürmesini sağlıyor" diye konuştu.

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