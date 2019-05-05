05.05.2019 - 15:46 |
Yıkanmak orucu bozar mı?
Bu gece Ramazan ayı başlıyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan oruçla ilgili sorular ise yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinde yer verdiği sorulardan biri ise ' Yıkanmak orucu bozar mı?
Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).