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    24.05.2019 - 18:32 |

    Yıkanmak orucu bozar mı?

    Ramazan ayı bolluk ve bereketiyle birlikte geldi çattı. Bu kutsak ayda Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getiriyorlar. İslam alemi Ramazan coşkusunu yaşarken orucu bozan şeyler ile ilgili de bazı sorular cevap arıyor. O sorulardan birisi de "Yıkanmak orucu bozar mı ?" İşte cevabı...

    Yıkanmak orucu bozar mı?

    İslam alemi Ramazan'ı idrak ederken oruç tutarak ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar da bazı sorulara cevap arıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu akıllara takılan bu sorulara yanıt veriyor. İşte o sorulardan birisi ile ilgili detaylar...

    YIKANMAK ORUCU BOZAR MI?

    Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

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