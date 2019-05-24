Yıkanmak orucu bozar mı?

İslam alemi Ramazan'ı idrak ederken oruç tutarak ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar da bazı sorulara cevap arıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu akıllara takılan bu sorulara yanıt veriyor. İşte o sorulardan birisi ile ilgili detaylar...

YIKANMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).