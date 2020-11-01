Diplomaside simülasyon!

Dışişleri Bakanlığı, daha çok askeri alanda kullanılan ve teknik çalışmalar için tasarlanan simülasyonları, bundan böyle diplomatik öngörüler için de kullanacak.



Dışişleri Bakanlığı’nın bütçe teklifinde 2021 hedefleri sıralandı. “Dijital Diplomasi”, “Stratejik Öngörü”, “Yapay Zekâ” ve “Büyük Veri Alanında Çalışmalar” başlığı altında paylaşılan bilgilerde, gelişen teknolojinin Türk dış politikası açısından etki ve önemi üzerine yapılan araştırmaların takip edileceği belirtilerek, “Yapay zekâ ve büyük veri teknolojilerinden faydalanılarak kısa ve orta vadelerde olası gelişmelerin dış politika üzerine muhtemel etkilerine ilişkin tahminde bulunabilmek amacıyla stratejik öngörü yöntemlerinin araştırılacağı” bildirildi.



Anma pulu



Bütçe teklifinde, “İslamofobi ile mücadele” çalışmaları çerçevesinde 2021’de yurt dışında bin 300 din görevlisinin daha görevlendirileceği ifade edildi. Bu rakama, 2022 ve 2023’te bin 300’er din görevlisi daha eklenecek. Teklifte, 2021’den itibaren uygulanacak plan ve projeler arasında ilk defa hayata geçirilecek bir uygulamaya da yer verildi. Buna göre, Bakanlık, 2021’de çoğu Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen Türk diplomatlar için anma pulu bastıracak. PTT ile eşgüdüm halinde başlatılan çalışma 2021’de hayata geçirilecek ve uygulama bundan sonra her yıl sürecek.



ASALA’nın saldırılarında şehit olan diplomatlar



Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde şehit diplomatlar, görevliler ve aile bireyleriyle ilgili şu bilgiler yer alıyor:



“ASALA (Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu), JCAG (Ermeni Adalet Komandoları), ARA (Ermeni Devrimci Ordusu) terör örgütleri mensuplarının başını çektiği teröristler, 1970’li ve 1980’li yıllarda diplomatlarımızı ve onların ailelerini hedef alan saldırılar düzenlemiştir. Bu kapsamda, ilk olarak 1973 yılında Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Konsolosumuz Bahadır Demir bir Ermeni terörist tarafından şehit edilmişlerdir. Akabinde 22 Ekim 1975 tarihinde Viyana Büyükelçimiz Daniş Tunalıgil’in şehadeti ile devam eden Ermeni terör örgütleri iltisaklı saldırılar neticesinde 58’i Türk vatandaşı olmak üzere (31’i diplomat ve aile mensubu) 77 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştır.”