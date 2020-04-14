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14.04.2020 - 12:14 | | DHA

Kılıçdaroğlu'ndan BTP Genel Başkanı Baş için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan BTP Genel Başkanı Baş için başsağlığı mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlundan BTP Genel Başkanı Baş için başsağlığı mesajı

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