Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'ye tarihi ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihin her döneminde cazibesini korumuş kadim bir coğrafyadır. İnşallah barış dolu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz.

Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadelesiyle zafere ulaştık. Türk tarafı olarak en başından beri bu doğrultuda çok yapıcı tavırlar ortaya koyduk.

AB, atılan bu adımlara rağmen yerine sözleri yerine getirmedi. İdari ve mali noktada vermeleri gereken destekleri KKTC'ye vermediler. O gün nasıl yalan söyledilerse bugün de söylüyorlar.

Eskilerin söylediği gibi, dünün güneşiyle bugünün çamaşırları kurutulmaz.

Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir.

(Hidrokarbon kaynakları)

Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır.

Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor.

Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir.

Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil. Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasbedilen Kıbrıs Türkleri'dir.

(Maraş'ın açılması)

Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Maraş'ta yeni bir dönem başlayacaktır. İnşallah bu hedef hep birlikte ulaşacağız.

Biz o gün e söylemişsek bugün de aynısını söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumakta kararlıyız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirecek projeleri hayata geçirmek önceliğimizdir.

Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretmez.

Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz.

(Azerbaycan'ın Ermenistan zafer)

Topraklarını işgalden kurtardı ve yavaş yavaş topraklarına dönmeye başlıyorlar.