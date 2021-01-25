Son dakika... Muharrem İnce açıkladı: Yüzde 90 hallettik

İnce, hafta sonunda Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir otelde "Memleket Hareketi" üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi. Kırşehir'e gitmek üzere otelden ayrılan İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ildeki gezilerini tamamladıktan sonra partisinin tüzük, logo ve programının kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Arkadaşlarıyla üç gündür Avanos'ta olduklarını dile getiren İnce, şöyle konuştu:

"Partimizin tüzüğünü hazırladık. Programı da yüzde 90 hallettik, bazı konularda tartıştık. Yakında partimizin tüzüğünü, logo ve programını açıklayacağız. Şu anda 49'uncu vilayetteyiz. Kırşehir'e gidiyoruz 50'nci vilayet olacak. 81 vilayeti tamamladıktan sonra açıklamalarımızı yapacağız. Bu iktidardan da bu muhalefetten de millet bıkmış. Bunların ikisi birbirinden memnun. Muhalefet, 'Saraydan parti kuranlar var' diyor. Saray ne diyor, 'Yerli ve milli muhalefeti de biz kuracağız' diyor. Her ikisi birbirine pas atıyorlar, biri diğerini kırmıyor. Millete umut olacak yeni oluşumların önünü kesmek istiyorlar. Muhalefet muhalefetliğinden iktidar iktidarlığından razı."

ERKEN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Kırşehir'de, Ankara ve Terme caddelerinde esnaf ziyaretinde bulunan İnce, vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı vatandaşlar İnce'ye "Umudumuz sensin" diyerek sevgi gösterisinde bulunurken, bir vatandaş da "Ülkede sefalet, yolsuzluk, işsizlik hüküm sürerken sizlerin ayrışarak bir yere varacağınıza inanıyor musunuz? Ben 1980'de Mamak Cezaevi'nde yatmış, ağır işkenceler görmüş bir vatandaş olarak diyorum ki, halkın bu kadar büyük sorunu varken sizler ayrışarak, koparak bir yere varacağınıza inanıyorsanız, harikasınız." dedi.

Muharrem İnce de vatandaşa, "Basketbol ve futbol oynadınız mı?" sorusunu yönelterek, "Futbolun kuralı başkadır, basketbolun kuralı başkadır. Parlamenter sistemde bölme olur, bu sistemde bölme olmaz. Matematik bilenler bunu bilirler." karşılığını verdi.

İnce, eski sanayi kavşağında "Memleket Hareketi" otobüsüne binerken, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Muhalefet partilerinin erken seçim ile ilgili tarihleri var, sizin de erken seçimle ilgili bir öngörünüz var mı?" sorusuna İnce, "Şu anda bir erken seçim ihtimalini görmüyorum. 2022'nin bahar aylarından itibaren hemen seçim olabileceğini düşünüyorum. Partimizin kuruluşu yakında hazır olacak. Tüzük hazır, programı da yüzde 90 hazır." yanıtını verdi.

Başka bir gazetecinin, "Partinizden ayrılmanızı istemeyen, yeni parti kurmanıza yanlış bakan vatandaşlar var. Bunlara neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine İnce, şunları kaydetti:

"Olabilir. Onları da seviyorum, kucaklıyorum. Onların bilmedikleri ya da düşünmedikleri yer şurası, basketbolun kurallarıyla futbol oynanmaz. Parlamenter sistemde bölünme olur ama bu sistemde bölünme olmaz. Bizim gidip Cumhur İttifakı'na katılacak halimiz yok. Biz bu iktidardan da muhalefetten de memnun değiliz. Biz, Memleket Hareketi olarak partileştiğimizde 50+1 alacağız, tek başımıza iktidar olacağız. Cumhur İttifakı'na katılmadığımıza göre neden bölünme olsun ki? Bu, biraz matematikle problemi olanların görüşü."