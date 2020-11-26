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26.11.2020 - 15:20 | | DHA

Son dakika! AK Parti'den Akıncı Üssü davası açıklaması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, örgütün "sivil imamlar"ı ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da yargılandığı davada, 291 sanık en az bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 70 sanık bütün suçlamalardan beraat etti. AK Parti'den verilen cezalarla ilgili açıklamalar geliyor.

Son dakika! AK Parti'den Akıncı Üssü davası açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk yargısının darbeci hainlerden hesap sormaya devam ettiğini belirterek, "Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu. 

Gül, Twitter hesabından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen mahkumiyet kararlarıyla ilgili paylaşımda bulundu. 

Türk yargısının darbeci hainlerden hesap sormaya devam ettiğini kaydeden Gül, "Adaletin yerini bulacağından, hukuk ve demokrasinin kazanacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı. 

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Akıncı Üssü davasında karar! Ceza yağdı

'BİR KERE DAHA MAHKUM EDİLDİ!'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise verilen cezalarla ilgili şu paylaşımı yaptı:

15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nü merkez olarak kullanan teröristler hak ettikleri cezayı aldı. TBMM’ye, Cumhurbaşkanlığı’na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi.

Maske takmayan vatandaşlardan pes dedirten savunma!İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri başladı. Pendik'te maske takmayan veya maskesini yanlış takan 24 kişiye toplam 21 bin 600 lira ceza kesildi.
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