Ağustos kitap önerileri
Tüm yaz boyunca kaç kitap okudun bilmiyoruz ama okudukça okumak istediğini biliyoruz. Hayatın boyunca okuyabileceğin kitap sayısını bilmek ister miydin? Bunun cevabını bilmek biraz zor ama bu Ağustos için sana tam 5 farklı kitap önerimiz var.
Ağustos ayında okuyabileceğin çok özel kitaplar
1. Frida ve Büyük Yarışma
Bir yarışmaya hazırlanan Frida’nın başından geçenlerin anlatıldığı hikayenin sonunda seni bir sürpriz bekliyor. Bakalım, neymiş?
Yazar
Jutta Lanreuter
Çizer
Stefanie Dahle
Yayınevi
İş Bankası Kültür Yayınları
2. Utangaç Prens
Çok utangaç olan Prens Berke’nin bu hali ne olacak? Utangaçlığını yenip yepyeni bir döneme mi başlayacak yoksa hep utangaç mı kalacak? Cevabı, kitabı okuduğunda bulabilirsin.
Yazar
Elizabeth Dahle
Çizer
Becka Moore
Yayınevi
İş Bankası Kültür Yayınları
3. Havşan Öyküleri
Bir tavşan düşün görüntüsü tavşan gibi ama huyu bambaşka… Bazen bir kedi, bazen bir köpek gibi… Farklı ve neşeli biri o!
Yazar
Bilgin Adalı
Çizer
Ferit Avcı
Yayınevi
Yapı Kredi Yayınları
4. Denizminaresi Topaç
Uğur Böceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk’un maceralarını anlatan serinin bir kitabı olan Denizminaresi Topaç’ta, ikili bu sefer Yuvarlak Göl’ün dibine doğru bir maceraya yol alıyor.
Yazar
Erika Bartos
Çizer
Erika Bartos
Yayınevi
Yapı Kredi Yayınları
5. Sevgili Kızkardeşim
İki kardeş arasındaki sevgiyi ve bağlılığı anlatan kitap, hem komik hem de duygusal bir hikayeye sahip. Çizimleri ise çok güzel!
Yazar
Alison Mcghee
Çizer
John Blaham
Yayınevi
Doğan Egmont Yayıncılık