Ağustos kitap önerileri

Ağustos ayında okuyabileceğin çok özel kitaplar





1. Frida ve Büyük Yarışma

Bir yarışmaya hazırlanan Frida’nın başından geçenlerin anlatıldığı hikayenin sonunda seni bir sürpriz bekliyor. Bakalım, neymiş?

Yazar

Jutta Lanreuter

Çizer

Stefanie Dahle

Yayınevi

İş Bankası Kültür Yayınları

2. Utangaç Prens

Çok utangaç olan Prens Berke’nin bu hali ne olacak? Utangaçlığını yenip yepyeni bir döneme mi başlayacak yoksa hep utangaç mı kalacak? Cevabı, kitabı okuduğunda bulabilirsin.

Yazar

Elizabeth Dahle

Çizer

Becka Moore

Yayınevi

İş Bankası Kültür Yayınları

3. Havşan Öyküleri

Bir tavşan düşün görüntüsü tavşan gibi ama huyu bambaşka… Bazen bir kedi, bazen bir köpek gibi… Farklı ve neşeli biri o!

Yazar

Bilgin Adalı

Çizer

Ferit Avcı

Yayınevi

Yapı Kredi Yayınları

4. Denizminaresi Topaç

Uğur Böceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk’un maceralarını anlatan serinin bir kitabı olan Denizminaresi Topaç’ta, ikili bu sefer Yuvarlak Göl’ün dibine doğru bir maceraya yol alıyor.

Yazar

Erika Bartos

Çizer

Erika Bartos

Yayınevi

Yapı Kredi Yayınları

5. Sevgili Kızkardeşim

İki kardeş arasındaki sevgiyi ve bağlılığı anlatan kitap, hem komik hem de duygusal bir hikayeye sahip. Çizimleri ise çok güzel!

Yazar

Alison Mcghee

Çizer

John Blaham

Yayınevi

Doğan Egmont Yayıncılık