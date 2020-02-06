Beyaz Saray'dan aklanan Trump açıklaması: Memnuniyet duyuyor

Beyaz Saray Basın Ofisi, Trump'ın Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada hakkındaki azil suçlamalarından aklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Demokratların yürüttüğü düzmece azil girişimi Trump'ın tamamen temize çıkarılması ve aklanması ile sonuçlandı." ifadesine yer verildi.

Trump'ın suçlu olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Tüm Demokratlar ve bir başarısız Cumhuriyetçi başkan adayı (Mitt Romney) uydurulmuş azil maddelerini onayladı." görüşü aktarıldı.

Azil sürecinin "bir cadı avı" olarak nitelendirildiği açıklamada, "bir dizi yalana" dayanan bu süreçte Trump'ın hukuki haklarının elinden alındığı kaydedildi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Trump'a yönelik yersiz suçlamalar yönelttiği belirtilen açıklamada, "Demokratların tüm çabaları 2016 seçimlerinin sonucunu değiştirmeyi ve 2020 seçimlerine müdahale etmeyi amaçlamaktadır." görüşüne yer verildi.

Açıklamada, "Tüm bu yolsuz süreç boyunca, Başkan Trump ABD'nin çıkarlarını başarılı bir şekilde geliştirmiş ve Amerikan halkını ilgilendiren konulara odaklanmayı sürdürmüştür." değerlendirmesinde bulunuldu.

Demokratların bu süreçte ciddi bir delille ortaya çıkamadığına işaret edilen açıklamada, "Başkan Trump, Demokratların bu utanç verici davranışının son bölümünü geride bırakmış olmaktan memnuniyet duyuyor, ayrıca 2020'de ve sonrasında Amerikan halkı adına çalışmayı dört gözle bekliyor." ifadesi kullanıldı.

Trump açıklama yapacak

Başkan Trump, Twitter hesabından Senatodaki oylamanın ardından kendisinin "sonsuza kadar" başkan olduğunu gösteren bir video paylaştı.

Daha sonraki bir başka paylaşımında ise Trump, "Ülkemizin azil oyunundaki zaferini konuşmak üzere yarın (perşembe) öğlen 12.00'de Beyaz Saray'da bir açıklama yapacağım." bilgisini verdi.

Başkan Trump'a yönelik azil süreci

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak, Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki bulunmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş, Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş, Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.