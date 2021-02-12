milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 17:03 • Son Güncelleme:
Son dakika! Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
Gelen bir son dakika haberine göre; Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen İngiltere merkezli Borealis firmasına ait Mozart isimli gemideki 19 mürettebattan 15'i kaçırılmıştı. Gelen bir son dakika bilgisine göre; Almanya Hamburg merkezli yürütülen operasyonlar sonucunda 15 Türk denizci sağ salim teslim alındı.
milliyet.com.tr
• 12 Şubat 2021 - 17:03 • Son Güncelleme:
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Gökhan Karakaş / MİLLİYET
Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, 23 Ocak 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları saldırmıştı. 28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün sevindiren bir gelişme yaşandı. 15 Türk denizci, haydutların elinden hiçbir zarar almadan kurtarıldı.
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İSTANBUL'A GETİRİLECEKLER
Türk denizcilerin 2-3 gün içinde İstanbul'a getirileceği ve seyahat gününe kadar hepsinin güvenli bir noktada tutulduğu öğrenildi. Korsanlar, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.
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KORSAN SALDIRILARINDA ARTIŞ
Gine Körfezi'ndeki silahlı soygunlar da geçen yıl artış gösterdi, 162'den 195'e çıktı. Uluslararası Denizcilik Bürosu direktörü Michael Howlett, "Son istitastikler korsanların çok daha fazla saldırı yapabileleceğini gösteriyor" demişti.
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Reuters'ın haberinden tam 10 gün sonra, 23 Ocak tarihinde Gine Körfezi'nde seyreden M/V Mozart isimli Türk gemisi ağır silahlı korsanların saldırısına uğramıştı.
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İngiltere merkezli Borealis şirketine ait Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, saldırı sırasında Gine Körfezi'ndeki Sao Tome adasının 100 deniz mili açığındaydı. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine doğru giden gemi kaçırılmıştı. 19 mürettebattan 15'ini rehin alan korsanlar, Azerbaycan uyruklu Ferman İsmailov'u ise öldürülmüştü.
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Güçlükle ilerleyen geminin üç personelle Port-Gentil Limanı'na ulaşmıştı.. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gemi saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi" dedi. Rehin alınan denizcilere de değinen Bakan Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir" diye konuşmuştu.
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Denizcilik Trafiği isimli sitede, M/V Mozart'ın kaydedilen son konumu Lagos açıkları ve tarih 22 Ocak 2021, saat 16.39. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, gemideki denizcilerin kendilerini güvenli bir alana kilitleyerek altı saat boyunca korsanlara direndiğini bildirmişti.
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CNN TÜRK yayınına canlı bağlanan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, şu açıklamaları yaptı: "Somali Aden Körfezi'ndeki korsanlardan en önemli fark, buradakiler insan öldürmekten çekinmiyorlar. Buradakiler soygun yapıp paralarını alıp buna itiraz eden olursa da öldürüyorlar. Fakat diğer gemiye çıkıp son yıllarda en çok bu yaptıklarının olduğunu anlıyorum. Dün IMB'nin raporlarını okudum. Geliyorlar, gemiden çıkıyorlar. Gemiden 10-15 kişi koyuyorlar. Götürüyorlar ve fidye istiyorlar. Geminin başına ne gelirse gelsin. Yükü ne olursa olsun. Hiç önemli değil."
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