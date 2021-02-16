milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 08:07 • Son Güncelleme:
Son dakika: Küresel kriz böyle başladı, dünyanın ağzı açık kaldı: 12 Mart'ta koronavirüs...
Wuhan'daki Dünya Sağlık Örgütü ekibinin lideri kanıt gösterdi, açıklamasıyla dünyayı sarstı. Yeni keşfin ardından Associated Press'in dokuz aylık araştırmasının bulguları ortaya saçıldı. Son dakika haberine göre başta Çin, ABD, Rusya ve İran'ın başrolde olduğu küresel krizin başlangıç tarihi olarak 12 Mart işaret edildi.
milliyet.com.tr
• 16 Şubat 2021 - 08:07 • Son Güncelleme:
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DSÖ'nün koronavirüs araştırma görevini Wuhan'da yürüten bilim adamı, Pekin dünyayı varlığına karşı uyarmadan önce virüsün Çin'de yaygın olarak dolaştığına dair ilk kanıtı ortaya çıkardı. Peter Embarek, ekibinin geçen yıl Aralık ayında Wuhan'da en az 13 Kovid varyantı olduğunu keşfettiğini ve virüsün bu farklı türlerin gelişmesine izin verdiğini ve bir süredir insan popülasyonunda bulunduğunu söyledi.
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Öte yandan yeni bir araştırmaya göre Çin, koronavirüsün kökenleri hakkındaki yabancı dezenformasyonun yayılmasında başı çekti. Associated Press'in dokuz aylık bir araştırmasına göre, dünyanın dört bir yanındaki güçlü ülkeler arasında Pekin'in propaganda makineleri, diğer ülkelerden kaynaklanan koronavirüs hakkındaki komploların ortaya çıkmasında kilit rol oynadı.
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Koronavirüsün milyonlarca insanın zihninde kök salması için bir biyolojik silah olarak tasarlandığı söylentisi sadece üç ay sürdü. Mart 2020'ye gelindiğinde, virüsün insan yapımı olduğu ve muhtemelen silah haline getirildiği inancı yaygınlaştı. Birden fazla anket insanların bu inançta olduğnu gösteriyordu.
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Pekin, koronavirüsü 'Çin virüsü' olarak damgalamaya çalışan o zamanki başkan Donald Trump da dahil olmak üzere, önde gelen ABD Cumhuriyetçilerinin haftalar süren ateşli retoriğine tepki gösteriyordu.
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Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgınını "pandemi" olarak tanımlamasının ertesi günü, Çin Dışişleri Bakanlığı (MOFA) sözcüsü Zhao Lijian, gece geç saatte bir dizi tweet attı ve partinin aleni dezenformasyon yayarak ilk gerçek küresel dijital deneyi olarak tanımlanabilecek açıklamalar gelmiş oldu.
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'İç belge, lütfen gizli tutun' olarak işaretlenmiş bir belgede, virüsün ilk tespit edildiği Hubei eyaletindeki yerel sağlık yetkilileri, 10 Şubat 2020'de 5 bin 918 yeni vaka raporlamış. Bu rakam, kamuoyuna duyurulan resmi sayının tam iki katı ve o dönem açıklanmamıştı. Çin'in hesap sistemi salgının boyutlarını tam da vermemiş gibi görünüyor.
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Çarpıcı noktalardan biri, yerel Covid-19 hastalarının teşhis edilmesindeki yavaşlıkla ilgili. Hubei'deki yetkililer, ilk salgını halka etkili ve şeffaf olarak ele almış gibi sunmuş olsalar da, belgeler yerel sağlık görevlilerinin kusurlu test ve raporlama mekanizmalarına göre hareket ettiğini ortaya koyuyor.
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GİZEMLİ GRİP SALGINI
CNN, belgelerde açıklanan bulgular hakkında yorum almak için Çin Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonu ile bölge CDC'sini denetleyen Hubei Sağlık Komisyonu'na ulaştı ancak yanıt alamadı. Virüsün ilk ortaya çıktığına inanılan zamanda, belgeler başka bir sağlık krizinin daha ortaya çıktığını gösteriyor: Hubei'deki grip salgını.
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Belgeler, testlerin başından beri hatalı olduğunu ve yeni vakaların teşhisinde haftalarca süren gecikmeler içeren bir raporlama sistemine yol açtığını gün ışığına çıkardı. 10 Ocak'ta, belgelerden biri, test tesislerinin denetimi sırasında yetkililerin yeni virüsü teşhis etmek için kullanılan SARS test kitlerinin etkisiz olduğunu ve düzenli olarak yanlış negatifler verdiğini belirtiyor.
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CDC iç raporu, Hubei eyalet hükümetinin operasyonel finansmanının olmamasından şikayet ediyor ve personel bütçesinin yıllık hedefinin yüzde 29 altında olduğunu belirtiyor. Rapor ayrıca, personelin resmi süreçler tarafından kısıtlandığının ve uzmanlıklarının tam olarak kullanılmadığını belirterek, CDC'nin salgın ilk çıktığında olayı araştırmadaki rolünün azaltıldığının altını çiziyor.
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