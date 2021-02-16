Son dakika: Küresel kriz böyle başladı, dünyanın ağzı açık kaldı: 12 Mart'ta koronavirüs...

Raporda, Donald Trump da dahil olmak üzere ABD, Rusya ve İran'da önde gelen medya ve yetkililerin, virüsün nereden geldiğiyle ilgili halka açıklanan bilgileri kontrol etmek için küresel bir yarışta olduğunu ve bunun siyasi olarak motive edilen yanlış iddiaları artırdığını söyledi.