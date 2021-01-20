Son dakika... Olay fotoğraflar! Türk ve Yunan savaş gemileri aynı anda...

Kathimerini başyazısında ise 'Daha fazla oyun yok' başlığını kullandı, "Kimse Türkiye hakkında gerçekten bir illüzyona sahip değil" diyerek görüşmeler öncesi karamsar bir tablo çizdi. Ankara'dan gelen 'çelişkili mesaj yağmuru'nun olumsuz beklentiye girenleri haklı çıkarmış gibi göründüğünü ileri süren Kathimerini, ayrıca Ankara'nın çelişkili davranarak görüşmeyi baltaladığını iddia etti. Her şeye rağmen iki taraf için de diplomasinin gerekliği olduğunu vurgulayan Kathimerini, taraflar masaya oturmadan önce Ankara'nın daha fazla oyun oynamadığını kanıtlaması gerektiğini savundu.