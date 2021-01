Son dakika... Olay fotoğraflar! Türk ve Yunan savaş gemileri aynı anda...

To Vima gazetesi Salı günü başyazısında 'Türkiye ile iyi komşuluk dönemi' başlığını kullandı ve 2016'dan bu yana 25 Ocak'ta ilk kez başlayacak istikşafi görüşmelere vurgu yaptı. To Vima, Türkiye'nin 2020'de Doğu Akdeniz'den Ortadoğu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya ve Karadeniz'e kadar birçok bölgede gücünü artırmak için her şeyi yaptığını savundu.