milliyet.com.tr
• 20 Ocak 2021 - 17:04 • Son Güncelleme:
Son dakika... Olay fotoğraflar! Türk ve Yunan savaş gemileri aynı anda...
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan görüntü ve fotoğraflar gündemi değiştirdi. Girit Adası'nın güneyi ve doğusunda sıra dışı anlar yaşandı, jetler yıldırım gibi havalandı.
milliyet.com.tr
• 20 Ocak 2021 - 17:04 • Son Güncelleme:
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İstanbul'daki tarihi randevuya günler kala Girit Adası'nın doğusunda kara sularını 12 mile çıkarma sinyali veren Yunanistan, bugün sıra dışı bir fotoğraf paylaştı.
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TÜRKİYE MANŞETLER VE BAŞYAZILARDA
Yunan medyasında, hafta başından bu yana 25 Ocak tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek istikşafi görüşmelere ilişkin analizler göze çarpıyor. Medya, istikşafi görüşmelerden pek umutlu değil. Kathimerini gazetesi, mevcut şartlar altında herhangi bir ilerlemenin beklenmediğini belirttiği analizinde Ankara'nın Ege Denizi'ndeki amaçlarından vazgeçmediğini savundu.
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Kathimerini başyazısında ise 'Daha fazla oyun yok' başlığını kullandı, "Kimse Türkiye hakkında gerçekten bir illüzyona sahip değil" diyerek görüşmeler öncesi karamsar bir tablo çizdi. Ankara'dan gelen 'çelişkili mesaj yağmuru'nun olumsuz beklentiye girenleri haklı çıkarmış gibi göründüğünü ileri süren Kathimerini, ayrıca Ankara'nın çelişkili davranarak görüşmeyi baltaladığını iddia etti. Her şeye rağmen iki taraf için de diplomasinin gerekliği olduğunu vurgulayan Kathimerini, taraflar masaya oturmadan önce Ankara'nın daha fazla oyun oynamadığını kanıtlaması gerektiğini savundu.
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To Vima gazetesi Salı günü başyazısında 'Türkiye ile iyi komşuluk dönemi' başlığını kullandı ve 2016'dan bu yana 25 Ocak'ta ilk kez başlayacak istikşafi görüşmelere vurgu yaptı. To Vima, Türkiye'nin 2020'de Doğu Akdeniz'den Ortadoğu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya ve Karadeniz'e kadar birçok bölgede gücünü artırmak için her şeyi yaptığını savundu.
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İLK F-16 TEST EDİLDİ
Yunan ordusu, hafta sonu modernizasyon planı uygulanarak F-16'ların en üst düzeyi olan Viper Block'a ulaştırılmış ilk savaş uçağının test edildiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanı Floros, "İlk Viper F-16 Yunanistan semalarında. Yunan Hava Kuvvetleri hiç olmadığı kadar ileride. Gökyüzü bizimdir" dedi.
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.
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Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Pyatt, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuyite duyduğunu söyledi.
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F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye için üretilen sekiz F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu.
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