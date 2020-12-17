Liseler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 2. dönem okullar açılır mı?

Yüz yüze eğitim bir süredir yapılamıyor ve ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri eğitimlerine EBA üzerinden online olarak devam ediyor. Uzakta eğitimin ne zaman biteceği ise öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Ziya Selçuk, son değerlendirmelerin ardından anasınıfları haricindeki okul öncesi kurumların yüz yüze eğitime geçebileceklerini açıkladı. İşte, yüz yüze eğitim detayları...

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından, 23 Kasım Pazartesi gününden itibaren TRT EBA, EBA platformu ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla 4 Ocak 2021’e kadar uzaktan eğitim sürecine yeniden geçildi. TRT EBA ilkokul, ortaokul ve lise televizyon kanallarında eğitimler sürüyor. Liselerin okullarda yüz yüze eğitime geçecekleri tarih henüz netleşmedi. Koronavirüs pandemisinin seyrine göre yeni kararlar alınabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası MEB'den de yüz yüze eğitime ilişkin açıklama gelmişti. Buna göre, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yüz yüze eğitime geçti.

2. DÖNEM OKULLAR AÇILIR MI?

Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, covid-19'da üçüncü zirvenin yaşanmasıyla yüz yüze eğitime bir süre daha devam edilemeyeceğini ve 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime devam edileceğini belirtti. 4 Ocak tarihinde veya daha erken bir zamanda koronavirüsün son durumu göz önünde bulundurularak okulların açılıp açılmamasına karar verilecek.

Selçuk, “Sosyal deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. “Uzak” deyince uzaktan eğitim, “canlı” deyince canlı ders...

Ama “okul” deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz.'' şeklinde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.