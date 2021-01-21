Arapça Olarak Allah Ve Muhammed Nasıl Yazılır? Klavyeden Allah Yazılışı



Türkçe Q veya F klavye kullanım sebebiyle Arapça kelimeleri yazmak mümkün olmasa da, bu yazı tiplerini kullanabilmek için Windows için Dil Paketi ekleme seçeneğini tercih edebilirsiniz.



Arapça Olarak Allah ve Muhammed Nasıl Yazılır?



En merak edilen konulardan biri olan Arapça Allah yazma işlemini gerçekleştirebilmek için dil ayarlarının kullanımıyla yeni bir dil paketi eklemek mümkün. Arapça Allah yazısı ( ﷲ ) için bilgisayarda klavye üzerinde oldukça sık kullanmak durumunda olduğumuz simgeler bulunmaktadır.



Bu simgeleri klavyedeki Ctrl tuşu, Shift tuşu yahut Alt tuşu yardımıyla kolaylıkla yapılabilmektedir. Ancak klavyede bulunmayan bazı özel karakterleri ise ascii kod tablosu yahut karakter eşlem tablosu üzerinden yapmamız mümkün olmaktadır.



Klavyeden Allah Yazılışı



Klavye kullanarak Arapça Allah yazmak için karakter eşlem tablosu üzerinden karakter bulmak gerekir. Arapça Allah yazma işlemini bu tabloyu açarak yapmak kolaylıkla mümkün olmaktadır.Bunun için sırasıyla yapılacaklar ise şu şekilde olmaktadır;



- İlk olarak Win+R tuşlarına birlikte basılır.

- Çalıştır penceresi açılacaktır.

- açılan çalıştır penceresine “charmap” komutu yazılır ve hemen ardından "Tamam" butonu yahut enter tuşuna basılır.

- Gerçekleştirilen işlemin ardından hemen karakter eşlem tablosu açılır.

- Buradan Yazı Tipi: Arial olarak ayarlı olmalıdır.

- Sonrasında "Gelişmiş Görünüm" kutucuğu tıklanır.

- Klavyede Arapça olarak Allah yazısı Unicode "FDF2" dir. Bu kodu unicode’a git: arama kısmına yazılarak aratma işlemi kolaylıkla gerçekleşecektir. Sonrasında Arapça Allah Ligature yazı gelecektir. Bu alanda bulunan Seç > Kopyala ile istenilen Facebook, Instagram, Twitter, Word, Excel, Metin belgelerinde (ﷲ) kullanımı mümkün olmaktadır.



Klavyeden Muhammed Nasıl Yazılır?



Arapça olarak Allah (ﷲ) yazılışını klavyeden yapmak için bir kısayol bulunmuyor. Bunun yapılabilmesi Çalıştır kısmına “charmap” yazıyoruz ve Tamam’a tıklandıktan sonra açılan özel karakter penceresinin Unicode git bölümüne "FDF4" yazılarak aratma yapılır. Çıkan karakter kopyala yapıştır yöntemiyle Microsoft Word ve benzeri uygulamalara yapıştırılarak kolaylıkla kullanılabilir.



Windows Dil Paketi Desteği Nasıl Eklenir?



Klavyeden Arapça Allah ve Muhammed yazısı yazabilmesi için öncelikle Windows’ a dil paketi ilave edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde Arapça Allah ve Muhammed yazımı son derece zor olacaktır.

Windows işletim sistemine dil paketi eklenebilmesi için sırasıyla;



- İlk olarak "Denetim Masası" menüsüne giriş yapılır. Bilgisayarda Denetim Masası kısımdaki ‘Başlat’ menüsüne tıklanarak, ulaşılabilir. Ardından "Denetim Masası" sayfasında bulunan ‘Tüm Denetim Masası Öğeleri’ kısmına giriş yapılır. Bu seçenek altında bulunan ‘Dil Ayarları’ ekranı üzerinden yeni dil paketi ilavesi gerçekleştirilir.