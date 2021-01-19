Ebu Süfyan Kimdir, Nasıl Müslüman Olmuştur? Kısaca Ebu Süfyan'ın Hayatı

Sahabelerden biri olan Ebu Süfyan, uzun bir ömür sürdü ve 87 yaşında iken Medine'de vefat etti.



Ebu Süfyan Kimdir?



Ebu Süfyan, Hz. Muhammed'in peygamberliğine karşı çıkan müşriklerden biriydi. Doğrudan Müslümanlara işkence edenlerden olmasa da müminlere karşı yapılan savaşlarda müşriklerin ordusunda yer aldı. Müslümanlığın Mekke'de hızla yayılması sonucu Hz. Muhammed'in öldürülmesi gerektiğini düşünen komitenin için de O da vardı.



622 yılında peygamber efendimiz ilk Müslümanlar ile birlikte Mekke'den Medine'ye hicretti. Fakat kafirlerin baskıları ve tahrikleri bu tarihten sonra daha da arttı. Bunun üzerine 13 Mart 624 tarihinde Bedir Savaşı çıktı. Ebu Cehil'in öldürüldüğü savaş Müslümanların zaferiyle sonuçlandı.



Ebu Cehil'in ölümünden sonra müşriklerin başına Ebu Süfyan geçti. Uhud ve Hendek savaşlarında Müslümanlara karşı savaştı. Uhud Savaşını kazanan Ebu Süfyan'ın ordusu, Hendek Savaşında ise hezimete uğradı.



Ebu Süfyan Nasıl Müslüman Olmuştur?



Hendek Savaşının kazanılmasından ardından Müslümanların üzerindeki baskı tamamen ortadan kalktı. İslam Medine'de hızla yayılmaya devam etti. 11 Ocak 630 yılında ise Mekke'nin fethi gerçekleştirildi. Fetih sırasında peygamber efendimiz kan dökülsün istemiyordu. Bu nedenle ''kim Ebu Süfyan'ın hanesine girerse ona dokunulmayacak'' diye buyurdu.



Kabe'deki yaklaşık 350 tane putun tamamı kırıldı ve Mekke fethedildi. Hz. Muhammed'in emri üzerine Ebu Süfyan'ın evine sığınanların hiçbirine dokunulmadı. Bunun üzerine Ebu Süfyan, yıllarca savaştığı İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu.



Ebu Süfyan'ın Ailesi



Babasının Adı: Harb Bin Ümeyye

Annesinin Adı: Safiyye Bin Hazn



Ebu Süfyan'ın çocukları:



Yezid Bin Ebu Süfyan

Muaviye Bin Ebu Süfyan

Utbah İbn Abi Süfyan

Mariam Umm Al Hakam Bint Abi Sufyan

Halid Bin Yezid



Ebu Süfyan'ın eşleri:



Hind Bin Utbe

Safiye bint Ebî el-ʿAs



Ebu Süfyan'ın İslam Tarihindeki Önemi



Birçok din bilginine göre İslam'ın bir hoşgörü dini olduğunun en büyük kanıtlarından biri Ebu Süfyan'dır. ''Aman diyene el kalkmaz'' düsturu, dinimizde riayet edilen kurallardan biridir. Birçok Müslümanın ölümünden sorumlu olan Ebu Süfyan'ın bile tövbesi kabul edilmiştir. Bu nedenle Mekke'nin fethi sırasında hem kendisine hem de evine sığınanlara dokunulmamıştır.