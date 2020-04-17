El-Alîm Ne Demek? El-Alîm Fazileti Ve Anlamı

El-Alîm Esmaül Hüsnası'nın anlamı gizli ve açık geçmiş gelecek her şeyi en ince detaylarına kadar bilen anlamı taşımaktadır. El-Alîm Esmaül Hüsnası'nın anlamı ve faziletlerini öğrenmek mümkündür. Anlamı ve faziletleri ayrıntılarıyla aşağıda sizlere açıklanmıştır.

El-Alîm Nedir?

El-Alîm isminin anlamı çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. El-Alîm ismi birkaç manaya gelmektedir. İsmin anlamını bilmeyenler için aşağıda hangi manaya geldiklerini açıkladık.

- Her şeyi bilen o'dur.

- Her şeyi hakkı ile bilen odur.

- Gizli, açık geçmiş, gelecek ve her şeyi bilir.

- Ezeli ilmiyle, büyük ve küçük, gizli ve aşikar, yaratılmış veya yaratılmamış her şeyi bilen O'dur.

El-Alîm ism-i şerifinden kurallara öğüt olarak yansıyan en önemli nasihat, dünya üzerinde kişilerin elde ettikleri her şeyin fani olduğu, mevki veya makam sahibi olmanın ahirette kimseye birşey sağlamayacağı hakikatinin farkına varmaktır. Ayrıca El-Alîm ism-i şerifi Kuran'da 162 defa zikredilmiştir. Bu sebeple de oldukça önem taşımaktadır.

El-Alîm Faziletleri Nedir?

El-Alîm faziletlerinde “Yâ Alîm ism-i şerifini günde yüz kere okuyarak zikreden ve bunu sürekli olarak yapan kişilerin kalbi, şüphelerden ve evhamlardan arınır.

Mü'min manasına ve bu duygu ve düşünce ölçülerine inanarak “Yâ Alîm ism-i şerifini zikreden ve zikre devam eden kişiler ilim ve irfan yolunda yükselirler. Allah o kişilere maddi ve manevi ilim kapılarını açar.

“Yâ Alîm Anlamı: Canlı veya ölü, küçük veya büyük, gizli veya açık kafada olan veya dışa vurulan şeyi ince ayrıntılarına kadar hakkıyla bilen.