El-Cebbâr Ne Demek? El-Cebbâr Fazileti Ve Anlamı

Arapça kökenli “cebr” kelimesinden “cebbar” kelimesi türemiştir. Genel olarak düzeltmek anlamındaki kelimedir. El-Cebbar esmasının ebced değeri ve zikir sayısı 206 olarak bilinmektedir. Zikir günü ise Salı günüdür. Zikir saati merih olarak belirlenmiştir. Merih saati, sabah güneş doğduğu sırada, ikindi namazı eda edildikten sonra ve gece okumaları tamamladıktan sonra özellikle gece yarısı vaktidir. Bu zikir Koç burcu üzerinde etkilidir.

El-Cebbar Esmasının Anlamı Nedir?

Azamet ve kudret sahibi anlamına gelen El-Cebbar, dileğini yapan ve yaptıran demektir. Kırılanları onaran, noksanlıkları tamamlayan, dilediklerini yaptırmak için muktedir olan Allah’tır anlamını taşır. İstediğini zorla yaptırma gücüne sahip olandır. Her şeye güce yetendir ve Allah’ın karşısında kimsenin ve hiçbir şeyin gücü yetmez. Mutlak gücün ve bilginin sahibi Allah Teala’dır. Perişanlık ve pişmanlıkları düzeltendir, her şeyi yoluna koyandır. Allah her şeyi tasarrufu altına almaktadır.

El-Cebbar Esmasının Faziletleri Nedir?

Zalimlerden korunmak için 206 defa zikir vakitlerinde El-Cebbar esması zikredilmelidir. İstek, dilek ve arzuların kabulü için Ya Cebbar 206 kez okunmalıdır. Her işe başlarken sonucunda başarılı olmak için 206 defa Ya Cebbar zikredilmektedir. Bol rızık ve bereket için ayrıca kısmet kapılarının açılması için 1306 defa “Ya Cebbar Ya Zü’l-celali ve’l-ikram” denerek zikir yapılmaktadır. Düşman ve kötü insanlardan korunmak için 824 defa Ya Cebbar okunur. Zalimlerin zulmü ve işkencelerinden kurtulmak için 42436 defa birkaç gün zikredilmelidir.