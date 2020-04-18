El-Muid Ne Demek? El-Muid Fazileti Ve Anlamı

Muid, Arapça kökenli bir kelimedir. El-Muid esmasının ebced değeri ve zikir adedi 124 olarak bilinmektedir. Esmanın zikir günü Perşembe günüdür fakat başka bir görüşe göre Cumartesi günü olduğu belirtilmiştir. El-Muid esmasının zikir saati ise Utarit’tir. Perşembe günleri zikir saatleri, öğle ve akşam vakitlerinden 1’ er saat öncesi, gece yarısı vaktinde olarak belirtilmiştir. Cumartesi günü zikir saatleri ise, sabah gün doğduğunda, İkindi namazı kılındıktan sonra ve gece yarısı olarak verilmektedir.



El-Muid Esmasının Anlamı Nedir?



El-Muid esması, öldükten sonra yeniden dirilten anlamına gelmektedir. Yaratılan tüm canlıları tekrar diriltecek olan tek ilah ve yaratıcı Allah’tır. Ahiret günü geldiğinde Allah tüm canlıları yeniden diriltecektir.



El-Muid Esmasının Faziletleri Nedir?



Hayırlı olacak muradın kabulü için 181 defa “Ya Mübdi, Ya Mü’id celle celalühü” zikrine devam edilmektedir. Unutkanlığı olan kişilerin “Ya Muiyd celle celalühü” ismi şeifi okunursa Allah’ın izniyle hastalıktan kurtulur. İşlerinde aksilik yaşayan kişilerin her namazdan sonra “Ya Muiyd celle celalühü” zikrini yapması gerekmektedir. Zikir vaktinde ve zikir gününde bu esmasının devamlı okunması sayesinde psikolojik olan dertlerden kurtulmaktadır. Rüyalarında korkan kişilerin “Ya Mu’id” zikrine devam etmesi gerekir. Kaybedilen nesnelerin yeniden bulunması için 124 defa “Ya Muid” esması zikredilmektedir. El-Mühdi ve El-Muid esmalarını birlikte okuyan kişilerin hafızası güçlenmektedir. Allah’ın izniyle gafletten kurtulmak için de her gün 124 defa “Ya Muid” esması zikredilmektedir.