Ensar Ne Demek? Ensar Kelimesinin Anlamı Nedir? Tdk'ya Göre Ensar Anlamı

İslamiyet’in başlarında Mekke’de bulunan ilk Müslümanlar sistematik bir şekilde zulme uğramaktaydı. Bunu gören Medine halkı, bu insanlara evlerini açmaya kara vermiştir.



Hicret olarak adlandırılan bu olayla birlikte de Medine halkına Ensar adı verilmiştir. Aynı dönemde Mekke’den Medine’ye göçen Müslüman halka da Muhacir sıfatı verilmiştir. Kuran-ı Kerim’de de Medine halkını bu yönü ile gösteren kısımlar yer almaktadır.



Ensar Kelimesinin Anlamı Nedir?



Ensar, Arapça kökenine inildiğinde yardım etmeyi seven, herkese yardımcı olan kişi manası taşımaktadır. Günümüzde bu kelime yeni doğan erkek bebeklere isim olarak da verilmektedir.



TDK’ya Göre Ensar Anlamı



Türk Dil Kurumu, Ensar kelimesinin anlamında yalnızca tek bir açıklamada bulunmuştur. Bu açıklamada İslam dininin tarih kaynaklarında kullanılan anlamı kabul edilmiştir. Buna göre Ensar, TDK’ya göre hicret döneminde Hz. Muhammed’e yardımcı olan Medineliler için kullanılan sıfattır.