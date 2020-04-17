BİST97.8591,67EURO7,550,19USD6,93-0,19ALTIN376,77-1,82
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Er-Rezzâk Ne Demek? Er-Rezzâk Fazileti Ve Anlamı
    ABONE OL
    17.04.2020 - 17:59 |

    Er-Rezzâk Ne Demek? Er-Rezzâk Fazileti Ve Anlamı

    Allah (cc), sonsuz güç ve kudretiyle bilinmeyen sıfatların sahibidir. Bu sebeple de onu Allah ismiyle hem de diğer esmaları ile zikretmenin farklı faziletleri bulunmaktadır. Bu anlamda yapılabilecek zikirlerden biri de Er-Rezzak’tır. Peki, Er-Rezzak ne demek? Bu esmanın en güzel faziletleri nelerdir? İşte, Allah’ın Er-Rezzak sıfatının bereketi ve tüm faziletleri.

    Er-Rezzâk Ne Demek? Er-Rezzâk Fazileti Ve Anlamı

    Kur’an-ı Kerim içerisinde en güzel isimlerin Allah’a ait olduğu vurgulanmaktadır. Bu sebeple Müslümanlara da dua ederken Allah’ın isimleriyle niyaz etmesi öğütlenmiştir. Bu şekilde ve içtenlikle yapılan duaların, Allah’ın izniyle geri döndürülmeyeceğine inanılmaktadır.

    Er-Rezzak Anlamı Nedir? 

    Kur’an-ı Kerim’in Hud Suresi, Er-Rezzak esmasını anlamak için başvurabilecek bir kaynaktır. Burada yaratılan tüm varlıkların Allah’a ait olduğu ifade edilmektedir. Allah, yarattığı tüm varlıkların rızkına da kefildir. Bu bağlamda Er-Rezzak sıfatı, Allah’ın tüm varlıkların ihtiyacını karşılayan olduğunu nitelemek için kullanılmaktadır. Dünya üzerinde kazanılan rızık ve dünyevi diğer mallar, yalnızca Allah’ın izniyle ve O’nun takdiri ile kazanılmaktadır. Er-Rezzak sıfatını kavrayabilmek için bu durumun iyice anlaşılması gerekmektedir.

    Er-Rezzak Fazileti Nedir?

    Er-Rezzak ismi şerifinin içerisinde sayısız fayda ve fazilet bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni ise bu zikre devam eden kişinin maddi ve manevi tüm sıkıntılardan kurtulmasıdır. Sabah namazının ardından yapılan “Ya Rezzak” teşbihi tüm haneyi bereketlendirmektedir. Bunu yapmaya devam edenlerin de bir müddet sonra zihinleri açılmaktadır. Böylelikle bu kişiler ilmi konuları da daha rahat kavrayabilmektedir.

    Rızkının artmasını ve evindeki yiyeceklerin bollaşmasını isteyen kişilerin mutlaka “Ya Rezzak” zikrine yönelmesi gerekmektedir. Bu zikre ek olarak “İnnallâhe huve’r-Razzâku zu-l-Kuvveti’l-Metîn” duasının edilmesi de tavsiye edilmektedir. Er-Rezzak ismi şerifi ve duası ile zikre devam eden kişiler sıkıntılardan bir an önce kurtulurlar. Bu kimseler için Allah’ın da rızasıyla yeni kapılar açılır.

     

     

     

    Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Filyasyon nedir, ne anlama geliyor? Türkiye'de filyasyon çalışması nasıl yapılıyor?

    Filyasyon nedir, ne anlama geliyor? Türkiye'de filyasyon çalışması nasıl yapılıyor?

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Memur, işçi, emekli herkes için geçerli! 10 yıl şartı...

    Corona virüs salgınında son durum!

    Corona virüs salgınında son durum!

    Filyasyon nedir, ne anlama geliyor? Filyasyon corona virüs tedavisinde nasıl uygulanıyor?

    Filyasyon nedir, ne anlama geliyor? Filyasyon corona virüs tedavisinde nasıl uygulanıyor?

    Sıradaki Haber