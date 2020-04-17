Er-Rezzâk Ne Demek? Er-Rezzâk Fazileti Ve Anlamı

Kur’an-ı Kerim içerisinde en güzel isimlerin Allah’a ait olduğu vurgulanmaktadır. Bu sebeple Müslümanlara da dua ederken Allah’ın isimleriyle niyaz etmesi öğütlenmiştir. Bu şekilde ve içtenlikle yapılan duaların, Allah’ın izniyle geri döndürülmeyeceğine inanılmaktadır.

Er-Rezzak Anlamı Nedir?

Kur’an-ı Kerim’in Hud Suresi, Er-Rezzak esmasını anlamak için başvurabilecek bir kaynaktır. Burada yaratılan tüm varlıkların Allah’a ait olduğu ifade edilmektedir. Allah, yarattığı tüm varlıkların rızkına da kefildir. Bu bağlamda Er-Rezzak sıfatı, Allah’ın tüm varlıkların ihtiyacını karşılayan olduğunu nitelemek için kullanılmaktadır. Dünya üzerinde kazanılan rızık ve dünyevi diğer mallar, yalnızca Allah’ın izniyle ve O’nun takdiri ile kazanılmaktadır. Er-Rezzak sıfatını kavrayabilmek için bu durumun iyice anlaşılması gerekmektedir.

Er-Rezzak Fazileti Nedir?

Er-Rezzak ismi şerifinin içerisinde sayısız fayda ve fazilet bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni ise bu zikre devam eden kişinin maddi ve manevi tüm sıkıntılardan kurtulmasıdır. Sabah namazının ardından yapılan “Ya Rezzak” teşbihi tüm haneyi bereketlendirmektedir. Bunu yapmaya devam edenlerin de bir müddet sonra zihinleri açılmaktadır. Böylelikle bu kişiler ilmi konuları da daha rahat kavrayabilmektedir.

Rızkının artmasını ve evindeki yiyeceklerin bollaşmasını isteyen kişilerin mutlaka “Ya Rezzak” zikrine yönelmesi gerekmektedir. Bu zikre ek olarak “İnnallâhe huve’r-Razzâku zu-l-Kuvveti’l-Metîn” duasının edilmesi de tavsiye edilmektedir. Er-Rezzak ismi şerifi ve duası ile zikre devam eden kişiler sıkıntılardan bir an önce kurtulurlar. Bu kimseler için Allah’ın da rızasıyla yeni kapılar açılır.