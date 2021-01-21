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    21.01.2021 - 14:36 |

    Peygamberlerin Soy Ağacı Ve Geliş Sıralarına Göre İsimleri İle Tarihleri

    Şecer kelimesi Arapça ağaç demektir. Eşcar ise bu sözcüğün çoğuludur. Bazı kaynaklarda peygamberlerin soy ağacına şecere-i nebi ya da eşcar-ı nebiyye denir. Soy ağacı peygamberlerin ailesini ve hangi soydan geldiğini öğrenmek açısından önemlidir. Bu sayede hangi peygamberin kimden sonra geldiğini ve hangi dönemde yaşadığını öğrenmemiz çok daha kolay olur. Merak eden okurlar için peygamberlerin soy ağacı ve geliş sıralarına göre isimlerini derledik.

    Peygamberlerin Soy Ağacı Ve Geliş Sıralarına Göre İsimleri İle Tarihleri

    Dinimize göre ilk peygamber, aynı zamanda yaratılmış ilk insan olan Hz. Adem'dir. Kuran'ı Kerim'de adı geçmemesine rağmen, Hz. Adem'in oğlu Hz. Şit, ikinci peygamber olarak kabul edilir. 

     Peygamberlerin Geliş Sıralarına Göre İsimleri ve Tarihleri 

     Kuran'ı Kerim'de peygamberlerin yaşadıkları kıssa şeklinde anlatılır. Tam tarih verilmediği giibi birçoğunda yer adı da geçmez. Bundaki hikmet, tarih ve mekanların değil peygamberlerin yaptığı uyarıların önemli olmasından ileri gelir. Bazı varsayımlara ve çıkarımlara dayanarak belli başlı peygamberlerin yaşadığı tarihler şu şekilde sıralanabilir. 

     1- Hz. Adem: 

     Tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte eldeki bulgular ışığında M.Ö. 4000 - 4500 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. 

     2- Hz. İdris: 

     Birçok sahih hadiste 2. peygamber olarak Hz. İdris'in adı geçer. Yetmişten fazla dil bilen Hz. İdris M.Ö 3800 - 3700 yılları arasında doğmuştur ve en uzun yaşayan peygamberlerden biridir. 

     3- Hz. Nuh: 

     M.Ö 3500 - 3600 

     4- Hz. İbrahim: 

     M.Ö 1800 - 2000 Y

     5- Hz. İshak ve Hz. İsmail: 

     Hz. İbrahim'in oğlu olan Hz. İshak ve Hz. İsmail de aynı dönemde yaşamıştır. 

     6- Hz. Süleyman: 

     M.Ö 800 - 850 

     7- Hz. İsa: 

     Hz. İsa'nın doğumu şu an kullanmakta olduğumuz Miladi takvimin başlangıcı kabul edilmektedir. Dolayısıyla Hz. İsa 2021 yıl öncesinde doğmuş ve Nasırıye şehrinde yaşamıştır. 

     8- Hz. Muhammed: 

     Peygamber efendimizin doğum tarihi kesin olarak bilinmektedir. (571) 

     Peygamberlerin Soy Ağaçları 

     1- Hz. İdris: 

     İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'in torunudur. 

     2- Hz. Nuh: 

     Annesinin adı: Betenos

     Babasının adı: Lamech 

     Çocuklarının adları: Yafes, Sam, Ham 

     3- Hz. Yusuf: 

     Hz. Yakup'un oğludur. Annesinin adı birçok kaynakta Rebeka olarak geçer. 

     4- Hz. İbrahim: 

     Annesinin adı Amathiaah 

     Babasının adı: Taruh. 

     Hz. İbrahim aynı zamanda Hz. İsmail ve Hz. İshak'ın babasıdır. 

     5- Hz. İbrahim: 

     Kendisine kitap indirilen nebilerden biri olan Hz. Davud'un oğludur. 

     Hz. Muhammed'in Soy Ağacı 

     Hz. Muhammed'in babasının adı Abdullah, annesinin adı Amina'dır. Peygamber efendimizin soyu Hz. İsmail'e dayanır. 

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