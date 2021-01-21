Peygamberlerin Soy Ağacı Ve Geliş Sıralarına Göre İsimleri İle Tarihleri

Dinimize göre ilk peygamber, aynı zamanda yaratılmış ilk insan olan Hz. Adem'dir. Kuran'ı Kerim'de adı geçmemesine rağmen, Hz. Adem'in oğlu Hz. Şit, ikinci peygamber olarak kabul edilir.

Peygamberlerin Geliş Sıralarına Göre İsimleri ve Tarihleri

Kuran'ı Kerim'de peygamberlerin yaşadıkları kıssa şeklinde anlatılır. Tam tarih verilmediği giibi birçoğunda yer adı da geçmez. Bundaki hikmet, tarih ve mekanların değil peygamberlerin yaptığı uyarıların önemli olmasından ileri gelir. Bazı varsayımlara ve çıkarımlara dayanarak belli başlı peygamberlerin yaşadığı tarihler şu şekilde sıralanabilir.

1- Hz. Adem:

Tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte eldeki bulgular ışığında M.Ö. 4000 - 4500 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir.

2- Hz. İdris:

Birçok sahih hadiste 2. peygamber olarak Hz. İdris'in adı geçer. Yetmişten fazla dil bilen Hz. İdris M.Ö 3800 - 3700 yılları arasında doğmuştur ve en uzun yaşayan peygamberlerden biridir.

3- Hz. Nuh:

M.Ö 3500 - 3600

4- Hz. İbrahim:

M.Ö 1800 - 2000 Y

5- Hz. İshak ve Hz. İsmail:

Hz. İbrahim'in oğlu olan Hz. İshak ve Hz. İsmail de aynı dönemde yaşamıştır.

6- Hz. Süleyman:

M.Ö 800 - 850

7- Hz. İsa:

Hz. İsa'nın doğumu şu an kullanmakta olduğumuz Miladi takvimin başlangıcı kabul edilmektedir. Dolayısıyla Hz. İsa 2021 yıl öncesinde doğmuş ve Nasırıye şehrinde yaşamıştır.

8- Hz. Muhammed:

Peygamber efendimizin doğum tarihi kesin olarak bilinmektedir. (571)

Peygamberlerin Soy Ağaçları

1- Hz. İdris:

İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem'in torunudur.

2- Hz. Nuh:

Annesinin adı: Betenos

Babasının adı: Lamech

Çocuklarının adları: Yafes, Sam, Ham

3- Hz. Yusuf:

Hz. Yakup'un oğludur. Annesinin adı birçok kaynakta Rebeka olarak geçer.

4- Hz. İbrahim:

Annesinin adı Amathiaah

Babasının adı: Taruh.

Hz. İbrahim aynı zamanda Hz. İsmail ve Hz. İshak'ın babasıdır.

5- Hz. İbrahim:

Kendisine kitap indirilen nebilerden biri olan Hz. Davud'un oğludur.

Hz. Muhammed'in Soy Ağacı

Hz. Muhammed'in babasının adı Abdullah, annesinin adı Amina'dır. Peygamber efendimizin soyu Hz. İsmail'e dayanır.