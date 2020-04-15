Nebe Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Nebe Suresi içerisinde yeryüzü ve gökyüzü hakkında çarpıcı benzetmeler yapılmaktadır. Bu bağlamda, yerin bir beşik, dağların ise kazık olduğundan bahsedilmektedir. Buna ek olarak da gökyüzünün 7 katman olduğu bildirilmektedir. Sure’nin ilerleyen ayetlerinde; Sur üflendikten sonra yaşanacak sahneler, cennete gidenlerin nimetleri ve cehenneme gidenlerin çekecekleri azaplar anlatılmaktadır. 40 ayetten oluşan Nebe Suresi, Müslümanlar için iyi bir yol gösterici olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda sure hakkında detaylı araştırmalar yapılmaktadır. Nebe Suresi’ni okumak ve anlamını öğrenmek isteyenler için; Arapça ve Türkçe okunuş ile sure mealini aşağıdaki içeriklerde paylaştık.

Nebe Suresi Türkçe Okunuşu

1.Amme yetesaelune.

2.Aninnebeil'azıymi.

3.Elleziy hum fiyhi muhtelifune.

4.Kella seya'lemune.

5.Sümme kella seya'lemune.

6.Elem nec'alil'arda mihaden.

7.Velcibale evtaden.

8.Ve halaknakum ezvacen.

9.Ve ce'alna nevmekum subaten.

10.Ve ce'alnelleyle libasen.

11.Ve ce'alnennehare me'aşen.

12.Ve beneyna fevkakum seb'an şidaden.

13.Ve ce'alna siracen vehhacen.

14.Ve enzelna minelmu'sırati maen seccacen.

15.Linuhrice bihi habben ve nebaten.

16.Ve cennatin elfafen.

17.İnne yevmelfasli kane miykaten.

18.Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvacen.

19.Ve futihatissemau fekanet ebvaben.

20.Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.

21.İnne cehenneme kanet mirsaden

22.Littağıyne meaben.

23.Labisiyne fiyha ahkaben.

24.La yezukune fiyha berden ve la şeraben.

25.İlla hamiymen ve ğassakan.

26.Cezaen vifakan.

27.İnnehum kanu la yercune hısaben.

28.Ve kezzebu biayatina kizzaben.

29.Ve kulle şey'in ahsaynahü kitaben.

30.Fezuku felen neziydekum illa 'azaben.

31.İnne lilmuttekıyne mefazen.

32.Hadaika ve a'naben.

33.Ve keva'ıbe etraben.

34.Ve ke'sen dihakan.

35.La yesme'une fiyha lağven ve la kizzaben.

36.Cezaen min rabbike 'ataen hısaben.

37.Rabbissemavati vel'ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.

38.Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.

39.Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.

40.İnna enzernakum 'azaben kariyben yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

Nebe Suresi Türkçe Anlamı

1.Birbirlerine neyi soruyorlar?

2, 3.Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?

4.Hayır, ileride bilecekler.

5.Yine hayır; ileride bilecekler.

6, 7.Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?

8.Sizleri (erkekli-dişili) eşler halinde yarattık.

9.Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.

10.Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık.

11.Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.

12.Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.

13.Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.

14, 15, 16.Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.

17.Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.

18.Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.

19.Gök açılır ve kapı kapı olur.

20.Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

21, 22, 23.Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.

24.Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar!

25, 26.Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.

27.Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.

28.Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.

29.Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz'da) tamamiyle sayıp tespit ettik.

30.Kafirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız."

31, 32, 33, 34.Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

35.Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan.

36, 37, 38.Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahmân'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahmân'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

39.İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

40.Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.

Nebe Suresi Tefsiri

Nebe’ “önemli haber” demektir. Burada ise “kıyamet haberi” anlamında kullanılmıştır. Kıyamet gününde evrendeki mevcut kozmik düzenin bozulması, Allah’tan başka var olan her şeyin yok olması, öldükten sonra yeniden dirilme, hesaba çekilme vb. önemli olaylar meydana geleceği için onunla ilgili habere “büyük haber” denilmiştir. “Haberden maksat kıyamet olayları değil onu bildiren Kur’an’dır veya Hz. Muhammed’in peygamberliğidir” diyenler de vardır (Ateş, X, 286; krş. Sâd 38/67). Tefsirlerde anlatıldığına göre Hz. Peygamber müşriklere Allah’ın birliğinden ve öldükten sonra dirilmenin gerçekleşeceğinden bahsedip de onlara Kur’an âyetlerini okuyunca, “Muhammed ne getirdi? Neler anlatıyor?” diye birbirlerine sormaya başlamışlar, bunun üzerine açıklanan âyetler inmiştir (Şevkânî, V, 419-420).

Nebe Suresi Konusu

Sûrede ağırlıklı olarak kıyamet, öldükten sonra dirilme, hesap, ceza ve mükâfat konuları ele alınmış, Allah’ın varlık ve kudretini gösteren deliller ile melekler konusuna da yer verilmiştir